原标题：成色足 潜力大 韧劲强

固定资产投资保持平稳增长、消费供给方式创新发展、全年就业目标基本完成、收入增长与经济增长基本同步……中国经济正在高质量发展的道路上稳步前行。尽管面临严峻复杂的外部环境，但中国经济有打不倒、压不垮的韧劲，有巨大仍待释放的潜力，有喷薄涌现的动力。做好自己的事，中国就能化压力为动力，健步迈向高质量发展。

投资保持平稳增长 民生基建有序推进

国家统计局投资司司长 彭永涛

前三季度，固定资产投资保持平稳增长态势。基础设施投资增速继续回升，社会领域、高技术产业投资增势良好，房地产开发投资较快增长，制造业转型升级投资增长稳健。

一、固定资产投资平稳增长

前三季度，全国共完成固定资产投资（不含农户）461204亿元，同比增长5.4%，整体呈现平稳运行态势。

二、基础设施投资增速继续回升

今年以来基础设施投资增速保持在4.0%左右，8月份开始增速连续两个月回升。前三季度，基础设施投资同比增长4.5%。

13个基础设施行业中，道路运输业投资增长7.9%；公共设施管理业投资增长0.9%，增速由负转正。上述两大行业占全部基础设施投资的比重近八成，是支撑基础设施投资增速回升的重要因素。

三、高技术制造业投资增速持续加快

前三季度，高技术产业投资同比增长13.0%，高于全部投资7.6个百分点。

高技术制造业投资增长12.6%，增速比1月份至8月份加快0.6个百分点，增速已连续4个月加快。

高技术服务业投资增长13.8%，增速高于全部服务业投资6.6个百分点。

四、社会领域投资持续快速增长

前三季度，社会领域投资同比增长13.3%，增速比全部投资高7.9个百分点。其中，教育投资增长18.5%，文化、体育和娱乐业投资增长15.5%。

五、房地产开发投资总体稳定

前三季度，房地产开发投资同比增长10.5%。其中，住宅投资增长14.9%，增速持平；房地产开发企业房屋施工面积增长8.7%；房地产开发企业到位资金增长7.1%，增速加快0.5个百分点。

六、制造业技术改造投资较快增长

前三季度，制造业投资同比增长2.5%。制造业转型升级投资始终保持较快增长，前三季度制造业技术改造投资增长8.9%。

七、东、西部地区投资增速有所加快，中部地区投资增速较高

前三季度，东部地区投资同比增长4%；中部地区投资增长9.1%；西部地区投资增长5.5%。

消费方式创新发展 新兴业态不断壮大

国家统计局贸易外经司司长 蔺 涛

2019年前三季度，我国消费品市场运行总体平稳，消费供给方式创新发展，新兴业态快速增长，消费结构持续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。

一、市场销售平稳增长

前三季度，社会消费品零售总额同比增长8.2%。其中，9月份同比增长7.8%，增速比8月份加快0.3个百分点；扣除价格因素，实际增长5.8%，加快0.2个百分点。

国内消费品市场规模不断扩大，对经济发展的“压舱石”和“稳定器”作用持续增强。据测算，前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%。

二、城乡市场结构继续优化

乡村消费品零售额保持较快增长。在农村居民收入增长、线上消费渠道向乡村市场下沉以及农村消费市场环境改善等因素的带动下，农村市场消费潜力持续释放。前三季度，乡村消费品零售额同比增长9.0%，增速比城镇高1.0个百分点。

三、消费升级类商品增长加快

部分消费升级类商品销售增速同比加快。可穿戴智能设备、智能家用电器和音像器材、新能源汽车等智能类商品快速增长。

基本生活类商品保持平稳增长。前三季度，限额以上单位吃类商品零售额同比增长9.8%，继续保持平稳较快增长。

四、市场供给方式创新发展

网上零售等新兴供给方式快速发展。前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长20.5%。

新兴零售业态规模不断扩大。前三季度，全国实现实物商品网上零售额57777亿元。

五、服务消费保持较快增长

餐饮市场稳中有升。前三季度，餐饮收入同比增长9.4%，高于商品零售1.4个百分点。

文化消费持续提升。据测算，“中秋”和“十一”等节假日电影票房收入快速增长。

六、新兴消费领域供应增加

服务消费领域市场供给较快增长。旅游市场方面，部分热点地区国际旅游消费中心建设稳步推进，旅游消费环境日益改善，旅游消费新业态、新热点不断涌现。

消费品进口保持快速增长。前三季度，在进口总体略有下降的情况下，我国消费品进口增长达到15.3%。

在消费环境持续改善、减税降费及个人所得税抵扣政策落实以及促消费政策逐步显效等多因素带动下，居民消费需求将进一步释放，新业态新模式持续较快发展，消费市场总体上有望继续保持平稳增长。

就业政策发力见效 全年目标基本完成

国家统计局人口和就业统计司司长 张 毅

前三季度，面对经济下行压力加大和外部环境严峻复杂局面，党中央、国务院高度重视就业工作，坚持实施就业优先政策,一系列稳就业、促就业政策措施落地实施，就业形势保持总体稳定。

一、城镇调查失业率总体稳定，主要劳动年龄人口失业率低于5.0%

前三季度，全国城镇调查失业率位于5.0%至5.3%之间。一季度受春节因素影响，调换工作临时失业人员增加，失业率相对较高，2月份达到5.3%的峰值后有所回落。二季度，整体经济活动进入旺季，用工需求增加，就业形势持续向好，失业率继续回落，4月份、5月份失业率均为5.0%。进入三季度，受毕业季大量高校毕业生集中求职就业影响，7月份失业率升至5.3%，随着8月份、9月份高校毕业生工作逐渐落实，毕业季影响开始减弱，失业率回落至5.2%。

尽管受经济下行压力加大影响，今年以来城镇调查失业率高于去年同期，但分年龄看，25岁至59岁主要劳动年龄人口失业率各月均在5.0%以下，就业形势总体稳定。

二、各项就业政策发力见效，重点群体就业得到切实保障

今年以来,多项稳就业政策举措陆续出台，确保了重点人群就业稳定。

一是农民工就业保持稳定。实施更大规模减税降费，援企稳岗，加大职业技能培训力度，促进农民工返乡创业等措施落地见效。外来农业户籍人口调查失业率在春节后持续保持稳定，各月失业率均低于全国整体水平。此外，三季度末，外出农村劳动力达到18336万人，同比增加201万人,外出农村劳动力收入也保持稳定增长。

二是高校毕业生就业稳中向好。组织分层次、分类别、分行业的校园招聘，鼓励高校毕业生到基层就业，放宽创业担保贷款申请条件，将有需求的学生纳入职业技能提升行动，积极开展3年百万青年见习计划，对就业困难毕业生实施“一对一”帮扶等措施取得积极成效，今年高校毕业生就业状况总体稳中向好。

三、全年就业目标基本完成，就业供求关系大体稳定

据人力资源社会保障部数据显示，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，已基本完成全年就业目标；城镇失业人员再就业403万人，就业困难人员就业133万人，均保持较高水平。三季度人力资源市场求人倍率为1.24，招聘岗位数量大于求职人数，就业形势总体保持稳定。

收入增长平稳有序 城乡差距继续缩小

国家统计局住户调查办公室主任 方晓丹

前三季度，全国居民收入增长平稳，与经济增长基本同步，经营和财产收入加快增长。城乡居民收入差距继续缩小，中西部地区居民收入增长相对较快。居民消费支出稳定增长，农村居民消费支出增长快于城镇居民，服务消费支出较快增长。

一、居民收入增长与经济增长基本同步

居民收入增长平稳，与经济增长基本同步。前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，比上年同期名义增长8.8%；扣除价格因素，实际增长6.1%。居民人均可支配收入实际增速与GDP增长基本同步，快于人均GDP增长。

城乡居民收入差距继续缩小。前三季度，城镇居民人均可支配收入31939元，增长(以下如无特别说明，均为同比名义增长)7.9%；农村居民人均可支配收入11622元，增长9.2%。农村居民人均可支配收入增速快于城镇居民1.3个百分点。

中西部地区居民收入增长相对较快。前三季度，东部地区、中部地区、西部地区和东北地区居民人均可支配收入分别为30230元、18748元、17340元和20063元，分别增长8.6%、9.4%、9.0%和6.9%。

二、工资和转移收入稳定增长，经营和财产收入加快增长

工资性收入稳定增长。前三季度，全国居民人均工资性收入13020元，增长8.6%。分城乡看，城镇居民人均工资性收入19277元，增长7.6%；农村居民人均工资性收入5240元，增长9.4%。

经营净收入增长有所加快。前三季度，全国居民人均经营净收入3757元，增长9.3%，比上年同期加快2.3个百分点。

财产净收入增长明显加快。前三季度，居民人均财产净收入1949元，增长12.3%，比上年同期加快1.7个百分点。

转移净收入保持平稳增长。前三季度，全国居民人均转移净收入4157元，增长7.2%。

三、居民消费支出稳定增长，服务消费支出较快增长

居民消费支出稳定增长。前三季度，全国居民人均消费支出15464元，比上年同期名义增长8.3%；扣除价格因素，实际增长5.7%。

农村居民消费支出增长快于城镇居民。前三季度，城镇居民人均消费支出20379元，增长7.2%；农村居民人均消费支出9353元，增长9.5%。农村居民人均消费支出增速快于城镇居民2.3个百分点。

居民享受更多更好的服务消费。前三季度，居民享受更多社会化服务，各类服务消费支出较快增长。同时，居民在一些服务消费领域得到更多实惠。网络提速降费持续推动，全国居民人均移动电话费和上网费支出下降2.1%。

能源结构不断优化 单位能耗持续下降

国家统计局能源统计司司长 刘文华

今年前三季度，我国清洁能源快速发展，能源结构持续优化，单位GDP能耗继续下降。

一、能源生产增长较快

前三季度，规模以上工业企业能源生产继续增长。

原煤平稳增长。产量同比增长4.5%，增速比上半年加快1.9个百分点，比上年同期放缓0.6个百分点。原煤生产集中度提高，优质产能不断释放，山西、内蒙古和新疆快速增长，陕西降幅持续收窄。

原油小幅增长。产量增长1.2%，比上半年加快0.4个百分点，比上年同期提高3.3个百分点。今年以来国内油气勘探开发力度不断加大，原油产量下滑态势得到遏制。

天然气快速增长。产量增长9.5%，比上半年回落0.8个百分点，比上年同期加快3.3个百分点。其中，致密砂岩气、页岩气和煤层气等非常规天然气增长20.6%，拉动全部天然气增长6.2个百分点。

电力温和增长。发电量增长3.0%，比上半年和上年同期分别回落0.3个和4.4个百分点。其中，火电增长0.5%，水电、核电、风电和太阳能发电分别增长7.9%、21.1%、5.1%和15.5%。电源结构继续优化，水电、核电、风电和太阳能发电量占全部发电量比重为28.2%，比上半年和上年同期分别提高0.9个和1.5个百分点。

二、能源进口快速增长

根据海关总署快报数据，前三季度原煤、原油、天然气进口均保持快速增长。其中，原煤进口2.5亿吨，同比增长9.5%，增速比上年同期回落2.3个百分点；原油进口3.7亿吨，增长9.7%，加快3.8个百分点；天然气进口7122.2万吨，增长10.0%，回落24.0个百分点。

三、能源消费结构持续优化

初步核算，前三季度能源消费总量同比增长3.3%，增速比上半年和上年同期均回落0.1个百分点。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高1.2个百分点，煤炭消费所占比重下降1.7个百分点。

四、单位GDP能耗继续下降

初步核算，前三季度单位GDP能耗同比下降2.7%，降幅与上半年持平。

(责编：杨曦、庄红韬)