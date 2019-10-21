原标题：海洋经济实现跨越式发展

图为在2019海博会上，观众参观“蓝鲸1号”模型。陈 静摄

大力发展蓝色经济，保护海洋环境，建设海洋强国，是我国海洋事业发展的方向。当前，我国海洋经济的发展既与世界潮流相呼应，又具有鲜明的中国特色。站在新的历史阶段，需要不断优化海洋经济产业结构、开拓新思路新技术、做大蓝色“朋友圈”，为我国海洋强国建设和经济发展提供蓝色动力——

“新中国成立70年以来，海洋经济实现了跨越式发展。我们要坚持创新驱动，共推海洋经济高质量发展；坚持绿色发展，共建海洋生态文明；坚持合作共赢，共筑海洋命运共同体。”自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏在近日举办的2019中国海洋经济博览会（以下简称“海博会”）开幕式上表示。

被称为“中国海洋第一展”的海博会，不仅是推进海洋新技术成果转化和产业化的重要功能平台，也是促进海洋经济国际合作的高端经贸平台。据悉，今年共计21个国家455家企业和机构参展。海博会上发布的《2019中国海洋经济发展指数》显示，2018年海洋生产总值为8.3万亿元，比2011年名义增长83.0%。对国民经济的贡献保持稳定，2011年至2018年海洋生产总值占国内生产总值比重保持在9%以上，2018年海洋经济对国民经济增长的贡献率达到9.4%，海洋经济规模再上新台阶。

海洋产业结构优化

“2011年至2018年中国海洋经济发展指数从105.4增长到131.3，年均增长3.5%，其中2018年增长3.2%。海洋经济总体保持平稳，发展质量进一步提升。”国家海洋信息中心主任何广顺认为，从产业结构来看，服务业在海洋经济发展中的引擎作用持续增强，我国海洋第三产业增加值占海洋生产总值比重从2011年的47.2%提高到58.6%，产业结构不断优化。其中，2018年海洋旅游业全年实现增加值1.6万亿元，比上年增长8.3%，对海洋经济增长的支撑作用有效发挥。海洋可再生能源利用、海洋生物医药、海水利用等新兴产业成为海洋经济转型升级的新动能。2018年海洋新兴产业增加值增长10.4%，高于同期海洋经济增速3.7个百分点。

从海洋经济的质量来看，随着市场新活力不断激发，涉海企业经营效率、盈利能力较快提升，增幅进一步扩大，海洋经济生产效率持续平稳提高，2018年海洋劳动生产率是2011年的1.7倍。

“科技创新已成为海洋经济发展的有效支撑。”何广顺介绍，2018年重点监测的海洋科研机构中，科技活动人员数量比2011年增长了20%以上，研究与试验发展经费比2011年增长近90%，专利授权数是2011年的3.5倍。“在供给体系高质量发展要求下，一批高科技含量工程、产品和装备陆续投入使用。”

“智慧海洋”未来可期

“新技术能够显著地推进产业发展。比如，海洋产业产业链长、跨度大，涵盖了各个领域以及各种规模的企业，通过云计算的普及和赋能，就可以更方便地实现产业链企业之间的协同。”SAP（思爱普）中国区副总裁尹锦明说。

新技术正作用于各传统产业，“智慧海洋”也因此被寄予厚望。什么是“智慧海洋”？实际上就是将海洋工业化与海洋信息化有机融合，在海洋资源开发、海洋经济、海洋生态等方面深度发展。

在海洋航运业和船舶工业领域，不少智慧应用已经落地。中国造船工程学会首席专家方书甲告诉经济日报记者，“比如从上海港到鹿特丹港，航线有2万多公里，传统航线会绕很多路。不过，利用‘智能导航’，船舶也能像城市里的汽车一样，更精准更实时地确定自己的航线，不仅节约时间，也有助于节能减排”。

另一个被看好的领域是海洋养殖业。“通过深远海养殖大型工船发展深远海养殖，同样需要信息技术的支撑，才能实现精细化、有效益的养殖。根据测算，以量化养殖三文鱼为例，一条船可以养殖10万吨，产值超过2亿元。”中船系统研究院研究员邱伯华说。方书甲则将信息技术运用于海洋养殖业称为“高值化养殖”，比如，通过传感器实现对海洋环境感知，用大数据分析开展生存生长特性研究，大大提升了海洋养殖业的附加值。

中国石油大学（北京）安全与海洋工程学院院长段梦兰非常看好智能化在海上油气开采上的应用。“智能化装备有效提升了海上油气开采效率。更重要的是，通过智能化可以实现无人平台，使安全性有了巨大的提升，也让海上油气开采平台可以建设在更恶劣的环境里，从而拓展开采边界。”

蓝色“朋友圈”越做越大

“海洋经济是佛得角发展战略的重要组成部分，在中国的支持下，圣文森特岛海洋经济特区正处于一个新的发展阶段，中国提出的‘21世纪海上丝绸之路’，对于发展世界蓝色经济、通过寻求与沿海和岛屿国家的合作构建海洋命运共同体具有重要意义。”佛得角共和国工业、贸易与能源部部长亚历山大·蒙泰罗表示。

海洋对外开放正在进一步扩大，不断拓展的蓝色“朋友圈”成为我国海洋经济发展的重要支撑。“随着‘一带一路’建设持续推进，我国积极融入全球产业链和价值链。2018年，我国积极拓展与海上丝绸之路相关国家的经贸往来，贸易额达1.3万亿美元，比上年增长32.6%，增速高于对‘一带一路’相关国家进出口额19.3个百分点。一批中国企业承揽国际涉海项目，海洋领域经贸合作不断深化。”何广顺说。

与中国携手发展海洋经济，成为海博会上众多外国嘉宾的心声。柬埔寨环境部副部长杨·索帕拉表示，双方建立的长期稳定合作机制拓展了在海洋观测与监测、海洋环境预报、海洋环境保护、海洋灾害风险评估、海岸带综合管理以及海洋政策与法律等领域的合作。

“中国海洋经济发展得益于经济全球化的不断推进，我们这个蓝色星球，被海洋连接成了命运共同体，以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息和文化等合作日益紧密。”王宏对携手推动蓝色经济发展提出了3点倡议，“构建互利共赢的蓝色伙伴关系、深化优势互补的蓝色产业合作、搭建互信互惠的蓝色交流平台。”

(责编：杨曦、庄红韬)