进博会首次开设文创馆 进博衍生品“轻松带回家”

原标题：新闻中心

10月18日上午10点，国展文创馆（下文称“文创馆”）在国家会展中心（上海）商业广场正式开业。同时，第二届进博会“进宝表情包”在微信平台上线。

进博会吉祥物“进宝”自发布以来备受公众喜爱。在首届进博会上，上千个进宝玩偶在一小时内售罄。为了响应公众对于进博会的热情，首次开设的文创馆，将开卖一系列的进博会衍生产品，其中就有“爆款”进宝玩偶。

据了解，文创馆分为展示区和衍生品区两部分，展示区可以了解国展历程、进博意义；衍生品区里有趣、实用的衍生品可以让大家在观展之余“把四叶草轻松带回家”。第二届进博会期间，文创馆里将售卖上百款衍生品。

衍生品分为四大类：一是“经典系列”，主要包含首届进博会已销售过并广受欢迎的衍生品，如进宝玩偶、LOGO徽章等。二是“邮政系列”，主要包含纪念封、邮册、明信片等进口博览会邮政类衍生品。三是“优品系列”，是通过定制设计开发的进口博览会衍生品，主要类别有徽章类、文具类、服饰类、家居类。四是“联名系列”，主要为与知名品牌合作的联名款衍生品，如进博-天梭联名款腕表等。

另外，文创馆还将开设“中国国际进口博览会熊猫加字金银纪念币”销售点，并可办理“中国银行进博主题信用卡”。

除了在文创馆购买进宝玩偶之外，“进粉”（进博会粉丝）们还可以把进宝“装”进手机里。

第二届进博会推出了“进宝表情包”2.0版本，与去年静态表情包相比，今年的进宝“动”起来了。

“进宝表情包”以进博会吉祥物“进宝”为主人公，总共包括16个可爱生动的表情gif（动态图片），可充分满足参展期间的各种情绪表达需求。“看展啦”“买它买它”等逗趣表情包将为进博会开展期间的微信交流增添亮色。

(责编：杨曦、庄红韬)