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数字背后的“进博故事”——多个消费类进口商品实现两位数增长

张钰芸

2019年10月21日09:03  来源：新民晚报
 
原标题：数字背后的“进博故事”——多个消费类进口商品实现两位数增长

　　意大利血橙、马来西亚“猫山王”、智利梨、土耳其车厘子……这些水果你都吃过吗？它们都是远渡重洋，今年首次在华销售的“新面孔”。

　　来自中国海关总署的数据显示，今年1-8月，多个生活消费类的进口商品累计进口金额同比出现两位数增长。毫无疑问，随着进博会展品变商品，中国“买全球”的开放步子迈得更大。

　　跟着纬度吃遍全球鲜果

　　数字：今年1-8月，中国累计进口的蔬菜及水果的金额达到104.69亿美元，累计同比上升22.2%。

　　据不完全统计，首届进博会举办以来，首次引入中国的水果包括马来西亚猫山王榴莲、土耳其樱桃、柬埔寨香蕉、意大利西西里血橙、南非葡萄柚等。同台竞技之下，进口水果从“奢侈品”变成“消费品”，我们开始以实惠的价格，享用全球的甜蜜。跟着纬度一年四季吃鲜果，正是进博会效应的最好体现之一。

　　最明显的例子就是车厘子。记者从盒马获悉，产自大连、山东等地的国产大樱桃上市一般为每年4月至6月，之后，美国、加拿大的车厘子刚好接上档期。智利、澳大利亚和新西兰车厘子成熟期则从11月开始，可填补冬季市场的缺口。得益于进博会，今年冬季盒马将引进阿根廷车厘子，实现车厘子全年“不断档”，丰富更多消费者需求。

　　“因为进博会的政策红利，更多国家和地区的产品获得准入，加快了整体贸易进程。”参展首届进博会后，美国都乐公司今年引入大量新产品在中国上市，泰国的椰青和椰皇、智利的梨、厄瓜多尔的香蕉等许多水果都是首次进入中国。第二届进博会上，果杯、果干等休闲食品也将全新亮相。

　　一粒咖啡豆撬动大市场

　　数字：咖啡、茶、可可、调味料及其制品的进口金额达到122.14亿美元，累计同比上涨27.7%。

　　还记得首届进博会上的咖啡香吗？据不完全统计，来自14个国家和地区的36家企业在首届进博会食品及农产品展区展示了咖啡产品，累计参展面积800多平方米。这些咖啡产品绝大部分来自“一带一路”沿线，当时还不被中国市场所熟悉。但进博会显然给他们提供了进入中国市场的最佳通道。来自坦桑尼亚的Greechain公司在首届进博会上展示了来自肯尼亚、埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达的咖啡豆及其产品，以及坚果和茶等非洲特产，随后就在“双十一”大促中和中国消费者面对面。

　　如果说这只是小打小闹的试水，那么去年11月7日，东浩兰生集团与巴布亚新几内亚一举签署5000万元人民币的咖啡和茶采购大单，则轰动了业界。而在首届进博会闭幕的一年间，绿地全球商品贸易港内的哥伦比亚、越南、哥斯达黎加、乌克兰等国别馆，共计引入13个咖啡品牌约98个商品品类，很多品牌均首次进入中国。

　　全球新药加速在华上市

　　数字：医药品的累计进口金额达到2270.7亿美元，累计同比上升19%。

　　加速新药注册审批、更新国家医保目录……首届进博会闭幕后，我国在医药领域的一系列新政，助力全球新药加速在国内上市，以创新为源动力的跨国药企成为受益者。

　　记者从阿斯利康获悉，在首届进博会上和意大利制药企业赞邦集团达成合作，获得呼吸疾病领域吸入用溶液剂药物富露施的进口经销权后，预计到今年年底，产品进口额将达到一亿美元。目前，该产品已几乎覆盖中国全部省、市、自治区。2019年惠及患者人数将有望达到700万。

　　无独有偶，去年亮相于首届进博会的罗氏“抗癌”药安圣莎，仅在美国获批后的9个月后，便迅速在中国获批，基本实现与欧美的同步上市。并且在获批后的短短47天内就在中国开出了第一批处方。罗氏制药中国企业事务与传播部副总裁隆伟利说：“安圣莎的加速获批上市见证了中国新政下的中国加速度。”

(责编：杨曦、庄红韬)
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