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进博会为阿根廷葡萄酒出口商带来机遇

倪瑞捷

2019年10月21日09:04  来源：新华社
 
原标题：新闻中心

　　阿根廷葡萄酒出口商何塞·庞西奥近日正忙碌地为参加第二届中国国际进口博览会做准备。庞西奥在接受新华社记者采访时表示，作为阿根廷5家酒庄组成的出口商联盟总经理，下月他将带领当地葡萄酒出口商前往中国参展，让中国市场了解阿根廷优质葡萄酒。

　　高海拔种植是阿根廷葡萄酒高品质的一大原因。庞西奥说，阿根廷大多数酒庄位于海拔1500米左右的地区，最高海拔2600米。高海拔地区光照充裕，昼夜温差大。这样的自然条件使葡萄表层形成更多油质以抵御严酷环境，葡萄表层的丹宁酸造就了独一无二的阿根廷葡萄酒。

　　无污染的葡萄生长环境是阿根廷葡萄酒高品质的另一大原因。庞西奥说，浇灌葡萄的水都是来自山上的矿泉水或者雪水。

　　2017年起，庞西奥5次前往中国。在他看来，中国市场对阿根廷葡萄酒不是特别了解，阿根廷出口商也正在慢慢揣摩中国消费者的喜好。

　　庞西奥说，中国人对葡萄酒的消费正变得越来越专业，“我们发现，中国消费者更偏爱红葡萄酒，喜欢更有质感、更醇厚、更芳香的葡萄酒，不太喜欢口味偏甜的葡萄酒”。

　　去年，由于名额限制，庞西奥所在出口商联盟没能参加首届进博会，但庞西奥依然去了进博会现场。“最直观的感受是进博会的规模，很多人在这里寻找商业机会，特别是长期合作机会，所以我们决定今年一定要参加。”庞西奥说。

　　庞西奥期待在进博会上找到合作伙伴，与中国企业建立长期合作关系，让阿根廷葡萄酒在中国市场的份额不断提高。对于实现这个目标，他信心满满。

　　“我们前期已经做了大量工作，”庞西奥说，“首先，我们选择与引领行业的进口商合作，他们有覆盖中国的销售和物流渠道；其次，我们调研了中国的大型城市和地区标志性城市，并邀请中国专业品酒师测评产品；最后是多渠道销售，与进口商和分销商达成战略性联盟，进而接触高档餐厅等客户。”

　　庞西奥告诉记者，进博会表明中国会继续向世界敞开大门，欢迎来自世界各地的优质商品、服务和方案，给中国人带来更有品质的生活。

(责编：杨曦、庄红韬)
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