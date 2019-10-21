【征集】“进博时刻”将至，我们开始“寻宝”啦！

“会飞的汽车”“会跳舞的老花镜”“粉钻高跟鞋”……去年11月，在首届中国国际进口博览会（以下简称：进博会）上，各种新产品、新技术频频亮相，同时，也为不少“剁手族”打开了新世界。

11月5日，第二届进博会将如期而至，我们欢迎各国参展商积极提供特色展品的线索。特别注意的是，推荐的“宝贝”一定要有特色之处哦！记者经过筛选后，将赴展会现场“鉴宝”，并挖掘产品特色、产地风情及其背后故事，我们会将更全面的展品信息、更精彩的展会内容呈现给采购商和广大网友。

线索清单：

1、展品名称；2、展品短视频或照片；3、200字以内的简介；4、展品负责人的联系方式。

线索邮箱：

wangzhen@people.cn

进博展望：“新鲜度”与“吸睛力”一如既往

11月5日至10日，第二届进博会将在上海国家会展中心再次登场，其规模和品质都将超越首届。本届进博会将增强现场体验感和互动感，同时，增设高端消费品专区，增设室外展场展示大型机械和工程车辆，设立户外“无人驾驶”等区域。此外，不少企业还将携带全新首发产品参展，多家企业将首发全球最新技术。

在7大展区中，看点亮点闪光点诸多，大量新品、新技术将在这里首发，众多世界500强行业龙头企业汇聚于此。

科技生活展区，集各类与人们生活息息相关的黑科技于一身。高档家用电器、智能家居、消费电子、健康及环境科技、服务机器人、虚拟现实、人工智能及软件技术等一应俱全。

汽车展区，从材料、零件、系统到整车，囊括了汽车产业上下游的顶尖企业。汇聚飞行汽车、氢燃料电池车、自动驾驶汽车等众多前沿概念性产品，同时也有极具历史内涵的古董老爷车，诠释对汽车与环保、汽车与智能、汽车与生活的理解。

装备展区，以科技创新、智能制造为主题。展品汇集材料加工及成型装备，航空航天、机器人自动化和全方位解决方案，世界顶尖技术汇聚于此。

医疗器械及医药保健展区，药品、保健品、医疗器械、养老康复、医疗美容、制药机械等医疗行业企业齐聚一堂，分享全球医疗行业最新技术与产品。

品质生活展区，今年除了既有的家具及家居用品、美妆及日化用品、服装及配饰配件三大板块外，展区将新辟母婴及儿童用品板块，并专设高端消费品专区。此外，还精选一批具有代表性的、首次进入中国市场的小众品牌参展。

服务贸易展区，覆盖物流及供应链管理服务、金融及咨询服务、文化旅游服务，以此全面支撑货物贸易展区的贸易服务需求。参展企业将在展会期间，探讨物联网、区块链、无人驾驶等前沿技术在各行业领域中的应用。

食品及农产品展区，来自一百多个国家的上千家企业，将展示有机健康的“土特产”，融合现代科技的各类加工食品、农产品、乳制品、蔬果、肉制品和水产品、休闲食品、甜食调味品、酒类和饮料等应有尽有。

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(责编：杨曦、庄红韬)