人民网>>财经

【征集】“进博时刻”将至，我们开始“寻宝”啦！

王震

2019年10月21日09:28  来源：人民网-财经频道
 

“会飞的汽车”“会跳舞的老花镜”“粉钻高跟鞋”……去年11月，在首届中国国际进口博览会（以下简称：进博会）上，各种新产品、新技术频频亮相，同时，也为不少“剁手族”打开了新世界。

11月5日，第二届进博会将如期而至，我们欢迎各国参展商积极提供特色展品的线索。特别注意的是，推荐的“宝贝”一定要有特色之处哦！记者经过筛选后，将赴展会现场“鉴宝”，并挖掘产品特色、产地风情及其背后故事，我们会将更全面的展品信息、更精彩的展会内容呈现给采购商和广大网友。

线索清单：

1、展品名称；2、展品短视频或照片；3、200字以内的简介；4、展品负责人的联系方式。

线索邮箱：

wangzhen@people.cn

进博展望：“新鲜度”与“吸睛力”一如既往

11月5日至10日，第二届进博会将在上海国家会展中心再次登场，其规模和品质都将超越首届。本届进博会将增强现场体验感和互动感，同时，增设高端消费品专区，增设室外展场展示大型机械和工程车辆，设立户外“无人驾驶”等区域。此外，不少企业还将携带全新首发产品参展，多家企业将首发全球最新技术。

在7大展区中，看点亮点闪光点诸多，大量新品、新技术将在这里首发，众多世界500强行业龙头企业汇聚于此。

科技生活展区，集各类与人们生活息息相关的黑科技于一身。高档家用电器、智能家居、消费电子、健康及环境科技、服务机器人、虚拟现实、人工智能及软件技术等一应俱全。

汽车展区，从材料、零件、系统到整车，囊括了汽车产业上下游的顶尖企业。汇聚飞行汽车、氢燃料电池车、自动驾驶汽车等众多前沿概念性产品，同时也有极具历史内涵的古董老爷车，诠释对汽车与环保、汽车与智能、汽车与生活的理解。

装备展区，以科技创新、智能制造为主题。展品汇集材料加工及成型装备，航空航天、机器人自动化和全方位解决方案，世界顶尖技术汇聚于此。

医疗器械及医药保健展区，药品、保健品、医疗器械、养老康复、医疗美容、制药机械等医疗行业企业齐聚一堂，分享全球医疗行业最新技术与产品。

品质生活展区，今年除了既有的家具及家居用品、美妆及日化用品、服装及配饰配件三大板块外，展区将新辟母婴及儿童用品板块，并专设高端消费品专区。此外，还精选一批具有代表性的、首次进入中国市场的小众品牌参展。

服务贸易展区，覆盖物流及供应链管理服务、金融及咨询服务、文化旅游服务，以此全面支撑货物贸易展区的贸易服务需求。参展企业将在展会期间，探讨物联网、区块链、无人驾驶等前沿技术在各行业领域中的应用。

食品及农产品展区，来自一百多个国家的上千家企业，将展示有机健康的“土特产”，融合现代科技的各类加工食品、农产品、乳制品、蔬果、肉制品和水产品、休闲食品、甜食调味品、酒类和饮料等应有尽有。

进博会观展指南↓↓

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved