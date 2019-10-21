原标题：IMF亚太部主任接受央视记者专访：中国货币政策有利于推动经济发展

在2019年国际货币基金组织和世界银行秋季年会召开之际，国际货币基金组织亚太部主任李昌镛接受了央视记者的专访。他表示，在整个亚洲贸易增长放缓的情况下，中国经济增速符合预期，而且中国目前所实行的货币政策有利于推动经济发展。

在之前举行的有关亚太经济的发布会上，国际货币基金组织亚太部主任李昌镛表示，今年以来，全球贸易增长放缓，全球最富有经济增长活力的亚太地区，也面临着显著放缓的压力。根据中国国家统计局公布的数据，2019年中国第三季度国内生产总值同比增长回落至6.0%，对此，李昌镛表示，对于中国目前的经济体量而言，出现温和的增速放缓是恰当的，是符合预期的，更重要的是保证增长质量及可持续性。

对中国目前实行的货币政策，李昌镛表示赞赏，认为中国坚持灵活的汇率政策及加速金融市场的开放对经济发展有益。

李昌镛也提到中美贸易的紧张局势给亚太经济的增速带来影响，但他对中美达成实质性的第一阶段协议表示赞赏，他希望双方能够尽快在更多领域达成协议。

(责编：杨曦、庄红韬)