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发改委：经济运行总体平稳 既实现了“稳”又取得了“进”

2019年10月21日11:45  来源：人民网
 

人民网北京10月21日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开10月份新闻发布会，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达表示，今年以来，在国内外困难风险挑战明显增多的情况下，中国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善，既实现了“稳”，又取得了“进”，非常不容易。

“前三季度，我国国内生产总值同比增长6.2%这个速度，在主要经济体中是最快的。特别需要指出的是，三季度经济增速虽略有放缓，但发展质量仍在持续提升。比如，产业转型升级加快，工业战略性新兴产业增加值、高技术制造业增加值分别增长8.4%、8.7%，明显快于全部规模以上工业增速；全国城镇新增就业1097万人，已基本完成全年目标任务；全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，与经济增长基本同步；单位GDP能耗同比下降2.7%，生态环境质量总体稳定。总之，随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，只要就业扩大、居民收入增加、生态环境质量改善，发展质量效益逐步提高，经济增速高一点低一点都是可以接受的。” 袁达称。

袁达表示，今年“十一”黄金周期间，全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客超5亿人次，收费公路交通流量达到3.7亿辆；10月1日当天全国铁路客运量达到1713.3万人次，刷新国庆假期单日客运量历史记录。前三季度，全社会用电量增长4.4%，其中工业、服务业用电量分别增长3%、8.7%；货运量增长5.9%，其中铁路货运量增长6.1%。这些实物量指标是经济增长最直接的反映，能够支撑我国经济总体平稳的判断。

袁达认为：“也需要充分认识到，当前国内外经济发展环境依然复杂严峻，我国经济下行压力仍然较大，经济运行面临一些困难和挑战，但是我们有条件、有能力、有信心实现经济平稳健康可持续发展。”

第一，发展优势不断显现。在国内外形势复杂严峻、困难挑战增多的情况下，我国的政治制度优势和超大规模经济优势更加凸显，有底气有能力应对外部冲击，确保经济大盘稳定。

第二，发展环境持续改善。我国“放管服”改革不断深入，高水平对外开放持续推进，降低增值税税率、实施小微企业普惠性减税等减税降费政策效应进一步显现，营商环境不断优化。

第三，发展动力日益增强。在应对严峻复杂形势的过程中，很多企业积极开拓多元化市场，加强技术研发攻关，保障供应链安全，着力挖潜降本增效，进一步夯实了发展的微观基础。

第四，发展信心更加坚定。国庆70周年系列活动极大地鼓舞振奋了人心士气，充分激发了广大人民群众奋进新时代的积极性、主动性、创造性，进一步增强了推动我国经济社会高质量发展的信心。

下一步，国家发展改革委将集中精力办好自己的事，抓好发展这个第一要务，以供给侧结构性改革为主线，加快促进形成强大国内市场，全面深化市场化改革，扩大高水平开放，着力做好“六稳”工作，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。坚信在各方面的共同努力下，一定能够完成全年经济社会发展主要目标任务，中国经济也必将在高质量发展道路上行稳致远。

(责编：罗知之、乔雪峰)
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