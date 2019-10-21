江南春：未来发展依然源于互联网

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。分众传媒创始人江南春在发言时表示，分众传媒未来五年发展依然来源于互联网，但不是因为互联网时主要客户源，而是来源于互联网技术、云端技术对整个市场的改变，整个对内部效率流程再造。

江南春在回顾分众传媒过去几年发展时表示，2013年到2018年，分众的增长可以称为是做对了一个商业模式，它实际上是一种被动化的增长，很多时候它的成长来源于互联网对媒体业很多的影响。

江南春认为，随着经济的发展经济环境的变化和人口红利的结束，很多行业进入了存量厮杀的时代，深度存量竞争会出现“双杀”。他认为， 第一个“杀”来自于增速放缓或者根本是很多行业是负增长，如广告、媒体行业；第二个“杀”，由于增速滑落，大家竞相杀价。“各行各业都面临‘双杀’的挑战，未来五年大家都要寻求主动增长。”江南春表示。

在谈到分众传媒的数字化转型时，江南春表示将会有以下几个方向，第一是云端化，云端极速分发，把所有屏幕形成联网，并且在屏端实现IoT改造，打通了百万级别的终端，在云端进行进行广告分发。第二是数据打通， 未来大家都要面临如何与外部协同，内部各部门如何协同。

江南春表示，经过数字打通、数字化变革，可以把原来的传播变成精准传播，从品牌引爆变成了品效协同，这些都是数字化变革给线下媒体带来的巨大促进作用。（牛广文）

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