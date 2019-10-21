张铮：人工智能在提升客户体验及效率方面有很大发展空间

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。亚马逊AWS AI研究院院长张铮在发言时表示，数字化时代关心的是拥抱消费者，而人工智能在提升客户的体验、提高效率等等方面有很大的发展空间。

当年的IT是经过了很多迭代，从单独孤立的创新这种烟囱式的IT系统，变化到了一个工业化的，专注于内部服务、协调和提高效率的IT工业化时代，到现在变成了一个数字化的时代，数字化的时代关心的是拥抱消费者，IT部门越来越走到前端。

张铮表示，2019年大概有33%的企业已经在数字化转型的过程当中达到一定的成熟度，有几千家的企业是数字化转型坚定的用户者，但也有成功者也有失败者，差距巨大。

张铮举例，比如亚马逊的海外代工服装企业，每次交付的产品可能只有几千件，但是交货期只有不到十五天，市场上只需要十五天的交货期的企业的议价能力超过其他大企业30%。他表示，这样的企业会更快地面对市场的变化，可以配合、引领和颠覆，也会受到更多投资人的关注，可以更加从容地面对市场当中的变化，今后的百年老店唯一最重要的能力就是唯快不破。

在谈到人工智能时，张铮表示， 人工智能在提升客户的体验、提高效率等等方面有很大的发展空间，和业务之间链接的方式也有很多种，比如和人之间的交流、和环境之间的交流，通过IoT和机器人的交流，更重要的就是数据变成智慧。（牛广文）

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