温志芬：生物技术和IT技术是农业企业的两大技术支撑

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。温氏集团董事长温志芬在发言时表示，农业企业需要生物技术和IT技术两大技术支撑。

温志芬在发言中表示，农业企业有两大技术支撑，一个是生物技术，另一个就是IT技术。

温志芬在发言中介绍，温氏集团的数字化应用主要有六大方面：一是办公方面，目前温氏集团内部的系统沟通效率非常高，可以实现100%的无纸化，信息化在办公系统当中应用得比较全面。二是销售方面，从过去的电话联系到现在的APP下单，提升销售效率。 三是采购方面，集团每年数百亿的采购量没有系统的支撑，可能会面临很大的风险。四是财务方面，在金蝶的帮助下上线财务共享系统，节约了人力核算速度也更快。五是生产系统，自上世纪90年代起就开始使用。六是决策系统，公司管理者依据信息系统作为支撑，分析产品价格走向，做出精准正确的决策。

在谈到数字化发展时，温志芳表示，温氏集团已经走过了现代农业产业化阶段，正朝着纵向一体化的阶段发展。他表示为了适应行业产业的进一步发展，温氏将打造以下几个系统：

一是人财物覆盖的系统，温氏的业务开展到哪里，业务、系统就会支撑到哪里。二是生态圈全覆盖，生态圈需要一套系统来管，依靠温氏内部的系统，把温氏生态圈的业务全部管起来。三是打造一个下游客户以及消费者的全覆盖系统。

温志芬表示，温氏集团过去三十多年的发展，依靠信息化的装备去提升企业管理，管得非常到位，业务增长明显。明年温氏集团将迎来第五个“五年计划”，这更需要信息化来支持，这也是温氏提出了把互联网+打造成为温氏集团未来的核心竞争优势的原因之一。（牛广文）

(责编：赵爽、庄红韬)