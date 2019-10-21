金蝶发布“中国企业成长计划” 1亿元支持中国企业成长

10月20日，在“2019金蝶云全球用户大会晚宴-共成长雁栖湖之夜”上，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春表示，金蝶发布“中国企业成长计划”，金蝶将拿出1亿元，用来支持中国企业成长，为中国企业成长加油。据悉，这项成长计划将惠及每一个上云企业用户。
近4000位企业家朋友相聚雁栖湖，听行业论道、趋势洞察，20日晚，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春、金蝶软件（中国）有限公司总裁沈崇峰、墨尔本大学Gary Clark Biddle教授、香港创业创新研究院院长 曹仰峰博士以及来自万科、大族激光、中车株机、祖名豆制品等400余位的企业家朋友参加。
金蝶一位研发人员在大族连续加班一个月，期间错过了小孩诞生，就是为了保障客户系统成功上线。这名金蝶的员工也深深的印在了大族激光科技产业集团股份有限公司 CIO 谌洪惠脑海中，十多年后这位研发人员成长为了金蝶中国高级副总裁。而大族激光也成长为了亚洲第一的激光专业设备加工制造商。
令万科集团科技公司协同平台合伙人何建春印象最深的是，“云之家深刻的理解了我们的需求，成功的帮助万科完成了微V的全集团推广应用，日活从1万提升到5万。”
中车株洲电力机车有限公司副总工程师黄大祥感触最深的就是国产软件的带来的业务驱动能力，“2005年中车株洲电力机车有限公司就选择了金蝶作为信息化合作伙伴，中车株机多年高速发展的成绩也证明了国产软件的能力，我们的选择没有错。”
据悉，金蝶将拿出1亿元人民币，用来支持中国企业成长，为中国企业成长加油。这项成长计划将惠及每一个上云企业和数字化转型企业用户。（牛广文）
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