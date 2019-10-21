发改委回应“中欧班列返程空箱”：综合重箱率达92%

中新社北京10月21日电 (记者 周锐)针对“中欧班列返程空箱”传闻，中国国家发改委21日作出回应。

资料图：中欧班列。中新社记者 德永健 摄

国家发改委政策研究室主任、新闻发言人袁达在当日举行的新闻发布会上表示，中欧班列空箱状况已明显改善，综合重箱率达92%。

袁达指出，中欧班列开行5年多来，已从初期培育走向成熟壮大、从纷争无序走向竞争合作，成为沿线国家深化务实合作的重要载体。发展成效突出体现在以下三个方面。

一是开行规模持续扩大。共建“一带一路”倡议提出以来，中欧班列迅猛发展，开行规模年均增长达133%，累计开行1.82万列，运送货物近157万标箱，联通亚欧大陆110多个城市，物流配送网络覆盖欧洲全境。其中，2018年，中欧班列开行6363列，提前实现2020年规划目标。

二是开行质量显著提升。空箱状况明显改善，综合重箱率达92%。其中，去程班列基本都是重箱，回程班列从无到有，去年达到“去三回二”，今年实现了“去一回一”，重箱率也超过了80%。运营安全环境显著好转，2018年成功打掉多个盗窃团伙，班列平均查验率和通关时间下降了50%。

三是业务范围不断拓展。运输货物品类从原来的手机、电脑等IT产品，扩大到了服装、机电、粮食、酒类、木材等，整车进出口成为新的增长点。中欧班列运邮实现常态化。“门到门”运输、“班列超市”以及特种运输等新型服务业态不断涌现，行业创新力显著增强。

袁达表示，5年多来，中欧班列促进了沿线国家的互联互通和经济发展，为当地人民带来了实实在在的“获得感”，成为各国了解和参与共建“一带一路”最直接的路径和最认同的明星品牌，被誉为“一带一路”“钢铁驼队”。

他透露，下一步，国家发改委将建立健全中欧班列高质量发展指标体系，进一步完善国际合作机制，加强政策沟通协调，强化安全、环保合作，不断提高通关便利化水平。同时，推动通道能力与中欧班列快速增长趋势相适应，保障运输顺畅，进一步提高运输效率。此外还将提升数字化信息化水平，推动运、贸、产结合，切实维护好发展好中欧班列这个“一带一路”建设的标志性品牌。(完)

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