河北衡水：国乐盛典点亮饶阳 多方合力推动民乐发展

原标题：国乐盛典点亮饶阳 多方合力推动民乐发展

中工网讯（记者甘皙）10月19日，2019中国·衡水第三届旅游发展大会饶阳分会场暨“乐动中国”饶阳（国际）民族音乐大赛颁奖晚会&国乐盛典拉开帷幕。盛典现场英国吉尼斯官方认证官罗琼为饶阳颁发吉尼斯认证证书，饶阳县委常委、宣传部长王建坡与北京璀璨星空文化发展有限公司CEO、《京剧猫》创始人杜刚阳共同领奖。

本届旅发大会饶阳分会场推出大学生新诗歌创作大赛，在全国范围内征集大量新诗歌作品，并决选30名唱作人齐聚饶阳进行新诗歌创作。通过创作比赛，决出最终冠亚季军，鼓励新生代创作人坚持创作、用音乐作品将中国文化传播更远。最终 “大学生新诗歌赛”获奖名单为“总冠军奥博-作品《静夜思》”“亚军姜瀚-作品《远山赋》”“季军田宝森-作品《春夜宴从弟桃花园序》”。

自今年4月起，2019中国·衡水“乐动中国”饶阳（国际）民族音乐大赛二胡专项赛联合全国百家民乐培训机构开展二胡演奏赛事，累计报名超过4000余人，通过层层角逐，最终18名青年二胡演奏家摘得金银铜奖。

在推动民乐传承与发展中，需要许多团队与个人筚路蓝缕去开辟，需要多方合力共同攻坚，“资源整合、搭建平台”是实现“梦想”的重要之路。为此，盛典为2019年度在民乐发展中作出卓越贡献的个人与企业进行了颁奖。

其中国际著名二胡演奏家果敢荣获“民乐创新奖”；中国当代杰出青年二胡演奏家马向华荣获“民乐大师奖”；中国国学推广大使哈辉荣获“国乐传承奖”；蒙古族著名音乐人图利古尔刚子荣获“新诗歌贡献奖”；衡水市本地企业代表饶阳北方民族乐器制造有限公司、衡水好望角乐器有限公司荣获“最具社会责任企业奖”。

除公布重量级奖项外，盛典现场同时呈现了具有国际标准的视听盛宴，哈辉的《长相知》、《礼》充分展现了古老东方文化的典雅优美；新诗歌冠军奥博献上获奖作品《静夜思》现场首唱，斩获粉丝无数；民乐赛A组冠军林熙尧以精湛演奏技巧演绎名曲《绽放》；图利古尔刚子携青年创作人艾迪共同演绎《雨滴》、《大蒙古》充分赋予蒙古族音乐新生命。果敢及法国艺术家演奏的《北京胡同》、《伊甸园》既保留优秀传统元素，又赋予时代创新意识，引起现场阵阵喝彩；马向华携民乐大赛选手演绎新编曲作品《热情的探戈》、《赛马》让现场观众充分感受到民族乐器的大美声韵；最终一曲《我和我的祖国》完美收官，寓意饶阳民族乐器文化发展将与祖国共进步，一起迈进“新时代”。

(责编：冯粒、曹昆)