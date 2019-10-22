原标题：数字零售赋能新制造 社交电商或成传统工厂转型良方

新华网杭州10月18日电（刘志媛）第六届世界互联网大会“互联网之光”博览会10月18日在浙江省嘉兴市乌镇拉开帷幕，来自全世界的互联网最新发展趋势和前沿技术动态在这里擦出火花。

当天下午，在博览会新品发布区，举行了一场以“数字零售赋能新制造”为主题的发布活动，行业专家、企业代表们围绕数字零售时代，传统工厂如何转型升级，社交电商如何创新发展进行头脑风暴。

在商务部国际贸易经济合作研究院电子商务研究所副研究员洪勇看来，新技术推动了新消费，也倒逼传统工厂转型升级。近年来，电商与制造业融合日渐加深，一方面为传统工厂注入新鲜血液，另一方面也促使众多传统工厂产生了更加强烈的转型升级意识。

“这几年，国内传统加工厂面临着共同的问题，传统外贸订单减少，国内成本上涨，缺乏人才，传统加工厂亟待转型升级。”对外经济贸易大学国际商务研究中心主任王健说。会上，他正式发布了《中国传统加工厂转型趋势研究报告》（以下简称报告）。

报告以江浙沪地区为样板，王健及团队耗时两个多月，走访了十多家企业，对江浙地区的数字零售、传统工厂转型做了调研分析。王健指出，当前中国电商市场正呈现全新格局，网络社交开始成为消费者主流的生活方式，它逐渐在电商市场上发挥了以往电商生态不能起到的作用。对于工厂来说，社交电商不仅对其渠道赋能，更在品牌、数据、产品、服务等各端，实现全面赋能。

“通过工厂优选，贝店与各个产业带数以千计的优质工厂发生业务往来。”贝贝集团合伙人、贝店副总裁柯尊尧表示，2018年，贝店推出工厂优选业务，实现平台直接对接优质工厂，去除所有中间环节，工厂好货可直达消费者，以此保障消费者购买到价格超优的品质好货。

此次发布活动上，贝店启动了“新制造-厂牌500”计划。该计划将聚焦新国货、新制造，助推中小微制造工厂成长为行业标杆，打造消费者认可、信赖的工厂品牌，带动各产业带传统工厂加速升级。

有专家表示，伴随社交属性融入电商生态，传统工厂与电商间的互补关系将进一步显现。当越来越多的社交电商平台开始赋能传统工厂，数字零售将为中国制造业带来新一轮发展机遇。（完）

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