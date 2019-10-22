银行业保险业服务实体经济质效提升（权威发布）

在10月21日的国新办新闻发布会上，中国银保监会副主席黄洪介绍，当前，银行业保险业保持稳健运行良好态势，金融风险由发散状态转为收敛，金融服务有效性、普惠性增强，银行业保险业改革开放取得新的进展。前三季度，银行业保险业服务实体经济质效提升，用于实体经济的人民币贷款增加13.9万亿元，同比多增1.1万亿元，重点投向基础设施、制造业等重点领域和民营小微企业等薄弱环节。同时保险业为经济社会提供风险保障5445万亿元，保险资金运用17.8万亿元，较年初增长8.4%。

五家大型银行小微企业贷款增幅达47.9%

“今年前三季度，债券投资力度加大，银行新增债券投资4.7万亿元，保险资金新增债券投资5000多亿元，银行保险机构投资的地方政府专项债占全部专项债的比重超过了80%，有力地支持了地方政府专项债发行工作。积极稳妥实施市场化债转股，到位资金超过了1万亿元。”黄洪说。

缓解小微企业融资难、融资贵是社会关注的焦点。中国银保监会副主席祝树民介绍，小微企业贷款覆盖面扩大，信贷投放总量提升，前8个月新发放小微企业贷款利率是6.8%，比2018年全年平均水平下降0.59个百分点。目前银保监会正在持续推动银行进一步健全尽职免责考核机制，督促银行将小微贷款业务纳入考核体系，完善“敢贷愿贷”的机制，提升“能贷会贷”的能力。

大型银行发挥“头雁”效应。截至9月末，五家大型银行小微企业贷款余额是2.52万亿元，较2018年末增加8148亿元，增幅是47.9%，整体已超额完成这五家大行全年增量计划和《政府工作报告》30%的增量目标。五家大型银行平均贷款利率是4.75%，较2018年全年平均贷款利率下降0.68个百分点。同时，大型银行通过发放信用贷款、减费让利等措施降低小微企业其他融资成本0.58个百分点。把这两项合计起来，企业的信贷综合融资成本实际下降了1.26个百分点。

两年多来共压缩交叉金融类高风险资产约14.5万亿元

防范化解重大金融风险稳步推进。银行机构资产高速扩张、多层嵌套、虚增规模的顽疾得到了有效遏制。黄洪介绍，两年半以来，银行业资产增速从过去的15%左右降低到目前的8%左右。影子银行规模大幅缩减，两年多来共压缩交叉金融类高风险资产约14.5万亿元，减少的主要是通道业务和脱实向虚资金。前三季度共处置银行不良贷款约1.4万亿元，同比多处置1765亿元。严肃查处机构违法违规行为，前9个月银保监会系统共作出行政处罚决定2912件，处罚银行保险机构1575家次，处罚责任人员2091人次，罚没金额7.75亿元。

“要处置好银行不良资产，把不良贷款的数字做实，严防银行机构做假账，使不良贷款在五级分类的基础上能够真实反映银行贷款的风险水平。”中国银保监会首席风险官兼办公厅主任肖远企说，银保监会大力整治影子银行风险，行业风险收敛，为今后市场健康发展奠定良好基础。

引导具备条件的P2P网贷机构向小贷公司转型

网络借贷备受市场关注。祝树民介绍， 各部门严厉打击严重违法违规的网贷机构。截至9月末，全国已立案侦查786家。今年以来，停业机构已经超过了1200家，大部分为主动选择停业退出。还有许多P2P网贷平台准备良性退出。目前银保监会、人民银行正在会同有关地区研究制定P2P网贷机构向小贷公司转型的具体方案，引导具备条件的机构转型发展，并将研究建立监管的长效机制，加强对互联网金融活动的常态化监测和监管。

祝树民介绍，目前网贷风险出清速度持续加快，风险形势发生根本好转。截至9月末，全国实际运营网贷机构462家，借贷余额比2019年初下降了48%，出借人比年初下降53%，借款人比年初下降35%，机构数量、借贷规模及参与人数已连续15个月下降。截至7月末，全国实际运营的462家网贷机构，实时数据已全部接入国家互联网应急中心。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 10 版）

(责编：岳弘彬)