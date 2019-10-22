勇担金融“防火墙”重任

成立于1999年10月18日的中国长城资产管理股份有限公司（简称“长城资产”），今年迎来了20岁的生日。20年来，长城资产始终坚守不良资产经营处置主业，充分运用并购重组手段，发挥“盘活存量、优化增量”功能，防范化解金融风险，服务实体经济，救助问题企业和问题金融机构，累计收购不良资产2万亿元，重组债务企业1000多家，拿出了一份有效防范化解金融风险、增强服务实体经济能力的精彩答卷。

政策性经营 完成历史重任

上世纪90年代后期，受经济周期、体制转轨和亚洲金融危机等多重因素影响，国有商业银行积累了较大风险。1999年4月，党中央、国务院决定，成立4家资产管理公司集中处置国有银行不良资产。当年10月18日，中国长城资产管理股份有限公司的前身中国长城资产管理公司正式成立。

公司诞生于亚洲金融危机之际，受命于中国经济转型发展关键之时，承担着防范和化解金融风险、支持国有商业银行和国有企业改革发展、最大限度地保全与回收国有资产并减少损失的历史重任。

自1999年成立至2006年底的这一段政策性发展时期，长城资产先后收购农业银行、工商银行等国有商业银行剥离的6092亿元金融不良资产，改善了国有商业银行的资产负债结构，修复其“造血”功能，加快推进其商业化改革。

为帮助国有大中型企业实现3年扭亏脱困任务，长城资产作为政策性债转股的实施主体，积极帮助国有企业实施债务重组、股权重组、建立现代企业制度，并接受国家安排，托管、整顿、重组了一批问题金融机构和问题企业集团，有效化解了一系列重大风险事件。

商业化转型 突出并购重组

2007年至2016年底的10年间，长城资产探索出一条“突出并购重组优势、做强不良资产主业”的差异化竞争战略。

2012年，长城资产收购东盛系不良金融债权，对其核心上市企业东盛科技进行债务重组，并通过“以股抵债+延期偿债+债转股+追加投资”的组合拳，帮助企业改善经营，最终摘掉了ST（特别处理）的帽子。

2015年，长城资产以“破产重整+资产重组”模式，成功化解“ST超日”的债务危机。“11超日债违约”事件发生后，长城资产第一时间展开救助，通过破产重整解决超日公司58亿元高额债务，引入龙头企业协鑫集团作为重组方，帮助企业恢复经营，并注入优质资产，最终达成恢复上市条件。

商业化转型以来，长城资产增资收购德阳银行，注资整合广电日生人寿和厦门证券等，以有利于提升主业核心竞争力为出发点，通过战略调整、股权重组、资本补充、机制创新、文化重塑等措施，使上述机构在治理结构、业务规模、盈利能力等方面都有了较大改善。

2016年12月11日，中国长城资产管理股份有限公司挂牌成立。长城资产向全面商业化经营、建立法人治理结构、构建现代企业制度迈出了坚实的步伐。

实现新作为 助力高质量发展

中国铁路物资股份有限公司（简称“中国铁物”）是一家央企，2016年4月爆发债务问题，168亿元债务融资工具暂停交易。中国铁物债务规模大、构成复杂、债权人众多，长城资产为企业设计了以市场化法治化债转股为核心的一揽子综合金融服务方案，成功解决了中国铁物的债务问题，并牵头其他6家机构对其实施市场化法治化债转股，对维护债券市场健康发展和社会稳定具有重要意义。

长城资产党委书记、董事长沈晓明表示，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。防范化解金融风险、支持供给侧结构性改革、服务经济高质量发展是长城资产履行中央金融企业职责的应有之义。

据介绍，长城资产成功完成股份制改革后，除成功救助中国铁物之外，还成功纾困民营上市公司贝因美，重组问题金融机构锦州银行，以财务顾问的身份救助中民投，以市场化法治化债转股方式有效降低中国中铁的杠杆率。

沈晓明表示，长城资产要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治担当和责任意识，坚守不良资产经营处置主业不动摇，防范化解金融风险、优化资源配置、服务实体经济，助推经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 10 版）

(责编：岳弘彬)