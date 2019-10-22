山西果博会签约77.8亿元

本报运城10月21日电 （记者刘鑫焱、乔栋）第四届山西国际果品交易博览会果品产销对接签约仪式21日在运城市农业会展中心举行。此次签约仪式上共签约166个项目，涉及果业、农业、畜牧、林业、旅游五大方面，金额达77.8亿元。
运城市果业发展中心主任潘建祖说，水果出口是果博会的亮点之一。目前运城水果出口国家和地区已由37个增加到63个，出口品种达到21个，果品出口企业由19家增加到71家，水果年出口额达4.6亿美元，占到山西省的88%。此次果业博览会吸引了美国、俄罗斯、巴基斯坦、日本等国家外商到来，与运城市相关果业公司及单位签约了招商引资项目及果品购销贸易项目。
据介绍，运城是山西的农业大市、全国优质水果主产区之一。全市水果面积510万亩，年产量630万吨。
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