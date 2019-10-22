64个国家和3个国际组织将亮相第二届进博会国家展

目前，进博会场馆装饰施工工作正在紧锣密鼓进行，图为国家会展中心（上海）南广场进博会鲜花装饰工程效果初现。

新华社记者 方 喆摄

记者21日获悉，将有64个国家和3个国际组织参加第二届中国国际进口博览会国家展。

国家综合展将集中展示贸易投资领域的发展状况和成就，包括货物贸易、服务贸易、产业状况、投资旅游、人文科技以及特色优势产业，展览面积共3万平方米。第二届进博会将继续设立中国馆，聚焦新中国成立70周年的主题，展示中国经济社会发展的成就和新时代新机遇。

第二届进博会结束后，国家展将延展8天，在11月13日至20日向社会观众免费开放。

11月5日到10日，第二届进口博览会将在国家会展中心（上海）举办。（新华社上海10月21日电 记者周蕊、于佳欣）

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