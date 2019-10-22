扩大进口，有效释放消费潜力

随着经济发展水平和对外开放程度的不断提升，中国与全球的经济关系发生结构性变化，开始从以出口为导向的“世界工厂”向以进口为重点的“世界市场”转变。未来，中国既是“世界工厂”，又是“世界市场”。在经济全球化发展、调整、变化的关键时期，中国主动扩大进口的战略举措，不仅有助于满足国内城乡居民日益增长的美好生活需要，而且将为全球经济增长带来重要动力，并由此为推动全球治理变革拓宽空间。

中国消费市场呈现不断扩大和持续升级的态势。2011年，中国社会消费品零售总额为18.7万亿元，到2018年达到38.1万亿元，7年间实现了倍增，目前中国已成为全球商品消费第二大国。在消费结构上，中国城乡居民以服务型消费为重点的消费结构升级态势明显。2018年城乡居民服务消费占比达到44.2%；2019年上半年为49.4%。此外，城乡居民新的消费业态不断涌现，成为引领投资的重要风向标。随着中国消费市场的不断扩大，世界对中国经济的综合依存度指数不断上升。麦肯锡全球研究院的研究显示，2000-2017年，世界对中国经济的综合依存度指数从0.4增长到1.2。

从未来发展趋势看，中国消费还有相当大的增长空间。比如，居民收入的增长将带来巨大的新增市场。从消费结构升级趋势看，服务消费占比至少还有15-20个百分点的升级空间，由此带来巨大的新增服务市场。在全球需求不足成为共同挑战的背景下，中国巨大的消费潜力成为各国关注的焦点。

扩大进口是释放消费潜力的战略举措。在消费规模不断扩大、消费结构不断升级的趋势下，一些产品和服务“有需求、缺供给”的矛盾突出。加大进口产品和服务，是破解这一矛盾的重大举措。预计未来15年中国将进口超过30万亿美元商品和10万亿美元服务。在首届中国国际进口博览会上，80多万人次进馆洽谈采购、参观体验，工业品、农产品、服务等七大板块成交额达到578亿美元。这将使中国国际进口博览会成为中国的一个新国际品牌。

以进口博览会等形式加大产品和服务的进口，不仅仅是扩大国际购买，更是在进口中加快形成中国走向高水平开放的进程。着眼于扩大进口战略，需要加快在相关体制机制上做出变革与调整。

第一，建立与主动扩大进口相适应的制度与政策体系。中国已经明确了扩大进口的目标，需要加快构建与此相适应的政策与制度体系。以税收为例，需要推动税收体制从服务于出口到服务于进口的某些调整。比如，在进一步降低关税总水平的同时，大幅降低或取消药品、常见病所使用的医疗器械进口增值税及重要日用消费品进口环节增值税；尽快实现以癌症治疗为主的医疗器械进口零关税。以市场开放为例，在扩大进口的同时，加快放开社会资本的市场准入。

第二，在扩大进口中推动国内产品标准与服务的提升。扩大进口明显提升了市场的竞争水平，客观上倒逼国内企业的变革与创新。在扩大进口中，更重要的是引入国际的相关标准，引导国内企业提质改造。比如，引进国际先进的药品质量安全标准，扩大医疗技术等服务进口，形成倒逼国内医药企业提高质量的强大动力。

第三，以体制机制创新加快释放巨大的消费潜力。这是决定扩大进口实际规模的重要因素。比如，通过政策与体制创新，加快扩大中等收入群体；推动新型城镇化和乡村振兴的双轮驱动，提升农民收入，释放农村蕴藏的巨大消费潜力；进一步推进税收结构调整，降低居民税负，增强居民消费能力；加大力度优化消费环境，构建适应服务型消费特点的市场监管体制。

（作者为中国（海南）改革发展研究院经济所所长）

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