第二届进博会展品抢先看

|
图为上海外滩景色。
全球最细最短胰岛素注射针头
日本医疗器械制造行业领军企业——泰尔茂株式会社将携全球最细、最短胰岛素注射针头“纳诺斯Jr.”前来参展。胰岛素注射是糖尿病治疗行之有效且不良反应较小的治疗方法。这一款最细、最短的胰岛素注射针头，能有效帮助糖尿病患者缓解在自我注射过程中的疼痛和不适，为患者坚持规范治疗提供便利。
神秘的古董汽车
美国的古董车经销公司Bund on the Boulevard LLC将带来5辆古董车，为观众揭开古董车文化神秘的面纱。其中，有的超过百年历史，被誉为当时的终极跑车；有的拥有最具特色的柏林型车身；有的是上世纪30年代的赛车传奇和时尚偶像；有的是那个时代速度最快、造型最漂亮的赛车之一。总之，每一款藏品都有其独特的性格和历史。
“世界最安静”的洗衣机
来自土耳其的明星企业，伟视达（VESTEL）将带来洗衣机、电视机、冰箱、洗碗机、烤箱等一众白色家电。该公司每2.5秒就能够生产一台电视，生产的洗衣机号称是世界最安静的洗衣机。通常，洗衣机的工作声音为50-53分贝，该公司的洗衣机几乎听不见其工作声音，仅39分贝，如同情侣耳边喃喃细语之声。
“金牛座”的姊妹“双子座”
作为2018年进博会最大最重展品金牛座的姊妹展品，德国瓦德里希科堡机床有限责任公司的TAURUS 25金牛座移动龙门加工中心将在第二届进博会上亮相，它的名字是双子座。双子座在身型上比金牛座略小一些，但精度更高，更适合中国智能制造需要。尽管双子座规格小一点，机械部分部件较2018年安装数量更多，布展工作量加大一倍。
128克拉坦桑石“海洋之心”
在电影《泰坦尼克号》凄美的爱情故事里，那颗贯穿全剧的“海洋之心”让全世界为之着迷，已成为爱情永恒的象征。在获得这颗原重132.60克拉坦桑石的时候，设计师最先想到的就是把它打造成一颗“海洋之心”。经过严谨计算设计，它最终以128.88克拉的完美姿态呈现于世。这颗“海洋之心”将首次来到中国，在进博会上亮相。
与意大利本土毫无差异的面点
近日，近200公斤意大利进口面团抵达中国。为保证进博会观展人员不出国门就能品尝到与意大利本土毫无口感差异的意大利面点，参展方采用全程恒温冷链方式海运到上海，温度精准维持在20℃左右。面团是面包的核心和基础，这些“娇贵”面团抵沪后，参展前将在25℃以上的环境进行专业的发酵，在展会现场烘焙成美味的意大利面包。
（李 婕 杨 帆整理）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】