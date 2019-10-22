原标题：进博会开幕在即 场馆装饰紧锣密鼓

10月21日，工人在国家会展中心（上海）西入口处张贴进博会标志。 当日，第二届中国国际进口博览会国家展参展国名单公布。据悉，国家展总面积3万平方米（建筑面积），将有来自世界各地60余个国家和3个国际组织搭建展台，展示贸易投资领域的发展状况和成就。目前，进博会场馆装饰施工工作正在进行，国家会展中心（上海）将以全新面貌迎接各国嘉宾的到来。 新华社记者 方喆 摄

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