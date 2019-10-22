原标题：进一步巩固消费驱动增长态势

近年来，我国消费品市场运行总体平稳，消费结构持续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。当前全球经济环境复杂多变，我国经济面临的外部需求不确定性上升，客观上需要继续巩固消费需求驱动经济增长态势，进一步释放消费潜力，推进供给侧结构性改革。

我国消费需求驱动经济增长态势业已形成。2019年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%，比上半年提高0.4个百分点，明显高于资本形成总额及货物和服务净出口对经济增长的贡献率。从供给端看，市场供给方式创新发展，网上零售规模持续扩大，前三季度全国实现实物商品网上零售额超过2018年全年的80%以上，消费品工业中与新兴消费密切相关的行业增加值保持较快增长。情况表明，消费需求的有序扩张，显著增强了我国经济增长的韧性，明显扩大了我国宏观经济政策的回旋余地。

假期夜间消费动能持续释放。当前，消费无疑是我国宏观经济运行指标中表现亮眼的部分，假期已经成为消费动能释放的重要助力。今年国庆长假期间，传统购物、餐饮亮点纷呈，文旅消费增长势头喜人，夜间经济爆发生机活力。据统计，国庆假期我国实现国内旅游收入同比增长8.47%，国庆电影票房同比增长120.9%，全国零售和餐饮企业实现销售额同比增长8.5%。这些情况反映出，我国居民消费正向品质化和多样化发展，假日和夜间经济火热实际上也是居民消费转型升级的必然结果。

未来仍要继续巩固消费驱动经济增长态势。我国家庭存款按照现行汇率折算超过10万亿美元，消费潜力巨大。但也要看到，当前制约我国消费潜力释放的因素依然存在，消费转型升级与供给侧结构性改革精准对接还要发力，消费市场做大做强任重而道远，消费金融面临机遇和挑战。

为此，要从消费动力、消费意愿、消费效用、消费保障等四方面入手，继续巩固消费需求扩张态势。一是稳定社会就业，增强消费动力。就业是消费之基，一方面要通过税费减免和政策扶持，着力减轻企业人工成本负担，稳定企业用工；另一方面加大社会创业支持，强化职业教育和培训，尽力减少结构性摩擦的影响。二是完善社会保障，提升消费意愿。当前我国城镇消费增速低于农村的重要原因在于，高房价对消费的挤占，因此要完善社会保障体系，推进政策性住房保障建设，减少居民消费顾虑，增加消费支配空间。三是加强有效供给，提高消费满足度。加快推进供给侧结构性改革，以居民消费转型升级为供应锚，改善产品和服务供应结构，提升质量，有效满足居民对消费品质的追求，提高消费的满足感。四是引导理性消费，加强消费保障。要鼓励社会理性消费，加强消费权益保障，确保消费增长稳定性和持续性。

当前，我们需要有效发挥消费对经济增长的基础性作用，继续巩固消费稳健增长的良好态势，发挥消费需求对供给侧结构性改革的引领作用，促进产业转型升级，改善产品供应结构，驱动国内市场做大做强。这实际上是不断增强我国经济韧性，以及妥善应对各种复杂内外部形势的重要支撑。

(责编：杨曦、庄红韬)