原标题：王新哲：加快发展中国特色工业文化 提升工业软实力

10月21日上午，清华大学工业文化研究院成立大会暨座谈会召开。会上，工业和信息化部总经济师王新哲强调，文化是民族之魂，工业是强国之本。总结我党领导工业发展的88年历程，能够取得今天的伟大成就，根本上得益于中国共产党的领导，得益于中国特色的新型工业化道路，也得益于中华民族伟大的工业精神。

王新哲指出，我国工业文化建设经过长期的探索实践，近年来取得了实质性进展，进入了快速发展的新阶段，理论体系基本建立，发展理念达成共识，产业生态已经形成，精神影响逐步增强，工业文化赋能助力制造强国建设的效果不断显现。

王新哲就发展工业文化提出四点意见。一是提高政治站位，进一步增强发展工业文化的政治自觉思想自觉行动自觉。加快发展中国特色工业文化，大力弘扬和传承工业精神，大幅提升我国工业软实力。

二是深化理论研究，夯实工业文化发展基础。围绕关系工业发展的重大理论问题，开展深入研究，形成一批高水平研究成果。加强研究成果转化应用，为制定促进工业文化发展的政策措施提供支撑。要进一步加强研究机构建设，加快培育一批专注工业文化研究的优秀人才队伍。

三是丰富文化内涵，培育制造业高质量发展新动能。促进工业文化产业发展，推动装备制造与文化创新融合发展，催生一批新技术、新产品、新业态，培育新的增长点。发展工业旅游，培育工业文化新业态。推动落实《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》，培育精益求精、追求卓越的质量文化，提升产品质量，塑造中国品牌。强化创新设计引领，不断丰富中国制造的文化内涵，提升中国制造的美誉度。

四是加大推广力度，持续强化我国工业发展的文化自信。加深对外交流，消化吸收借鉴不同国家工业文化的优点，形成中国特色的工业文化。深入挖掘、主动讲好在党领导下新型工业化发展的故事，展示中国工业发展的成就和精神，塑造中国工业发展新形象。

王新哲希望研究院充分依托清华大学坚实的工科优势和深厚的文化底蕴，汇聚国内外工业文化研究力量，加强理论研究和实践探索等工作，构建新时代中国工业文化体系、凝聚中国工业文化力量、引领中国工业文化实践、提升中国工业软实力，切实发挥中国特色工业文化在制造强国和网络强国建设中的重要作用。（光明日报全媒体记者刘坤）

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