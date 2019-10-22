原标题：全长20米！首件展品进馆，第二届进博会进入布展阶段

离开幕还有13天，第二届中国国际进口博览会的首件进馆展品——法拉帝FSD 195高速巡逻船运抵国家会展中心（上海）。至此，第二届进博会进入布展阶段。

据了解，此次运抵的法拉帝FSD 195高速巡逻船是首次在亚洲亮相。该船大量采用碳纤维和钛金属等新型材料，配备两台1900马力MAN发动机，最高速度超过55节。

国家会展中心（上海）运营中心总经理助理彭春焰介绍，该巡逻船长达20米，船体将拆分为两部分，由两辆超低平板半挂车装运至展馆。运抵北广场后，按常规货运车辆行驶线路进入4.1馆。运输车辆进入展馆内后，运输服务商将使用两辆80吨大型汽车吊进行现场卸车及拼装施工，整体施工操作时间预计需要5小时。

对于特殊规格和特殊品类的展品，第二届进博会的运输服务商提前联系了各家参展商，制定了相应的运输和展陈方案，尤其是展品所需的特殊展陈条件和运输要求等事项。“例如有些生鲜冷冻食品需要零下20摄氏度保存，有些精密仪器的防震要求特别高，这些我们都制订了具体的预案。”据介绍，这样的精细预案服务覆盖了全部参展商，“即便是参展面积只有9平方米的参展商，我们也会提前联系沟通。”彭春焰说，只有详细了解各参展展品的品类、属性、物流需求等信息，才能确保展品顺利入场。

另外，第二届进博会展品除来自暂时入境展览品，还有一般贸易进口商品、保税监管货物等。不同来源的展品所需要的运输方式也不尽相同。“有些参展商对国家会展中心附近的交通情况不了解，为了避免发生小件展品无法运输到馆的情况，我们在展馆周边P3和P5停车场等处预备了多辆接驳货车，可以协助参展商把商品运进展馆。”

对于参展商的个性化需求以及进口博览会期间日均数十万人次的大客流，第二届进博会在物流、餐饮、垃圾处理、安保等领域均做了充分预案，流程和人员配置均已预备成熟，将做到责任到人、责任到岗，遇到突发情况可以及时有效地处理。

(责编：杨曦、庄红韬)