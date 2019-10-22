原标题：第二届中国国际进口博览会成交统计联络员培训会在上海召开

为贯彻“越办越好”总要求，扎实做好第二届中国国际进口博览会成交统计工作，发挥好交易团（分团）在成交统计工作中的重要作用，2019年10月21日，第二届中国国际进口博览会成交统计联络员培训会在国家会展中心（上海）召开。

本次培训会主要围绕成交统计工作基本情况、成交统计原则、成交统计系统、交易团成交统计保障以及货物贸易、服务贸易等成交统计具体要求等内容进行讲解；会议现场演示了采购商填报、交易团审核报送等成交统计系统功能，并就成交统计工作具体要求、系统操作流程和填报细节等事项进行交流互动。

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团交易团，中央企业交易团及央企分团，国家卫生健康委交易团等39个交易团及97家央企的成交统计联络员超过200人参会。

延伸阅读：意向成交金额是衡量进博会“一流成效”的重要指标，成交统计更是全面展现进博会成效，展示进博会开放交流平台作用的重要基础性工作。首届进博会意向成交金额达578.3亿美元，第二届进口博览会将进一步做好成交统计相关工作，为交易团、采购商等提供更加优质的服务，助力进博会“越办越好”。

(责编：杨曦、庄红韬)