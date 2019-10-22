“天下第一大火锅”出征进博会，展示重庆火锅的魅力

不少市民都在火锅节围炉品尝过德庄火锅的“天下第一大火锅”，11月它将前往上海参加第二届中国国际进口博览会，在世界舞台上展示重庆火锅的魅力。
据悉，进博会从2018年起举办的，今年的进博会将在11月5日至10日举办，本次参展的有来自全球150多个国家和地区的3000多家企业。
天下第一锅出征进博会
据悉，“天下第一大火锅”，荣获过上海吉尼斯总部纪录和中华大擂台电视基尼斯纪录。该锅直径为10米，高度为1.06米，重13吨，大锅外沿由56个鼎状小锅组成环形圈，象征着我国56个民族的团结祥和。“天下第一大火锅”是一红一白两条鱼状图案组成太极鸳鸯锅，外沿四周以黄铜为主要材料，整体呈青铜器效果，有“纤夫图”“火锅乐”等名家书法及精美画面配置其间，以展示火锅的历史渊源。
“天下第一大火锅”每次需要投放火锅底料2000公斤、花椒200公斤、辣椒500公斤，耗电量达220千瓦，可供56人同时用餐。作为重庆火锅文化的代表，“天下第一大火锅”并非第一次出征世界级展会舞台。从2012年远赴澳门参加中国餐饮业博览会，到2015年出席意大利米兰世界博览会，再到今年11月份即将亮相的第二届中国国际进口博览会，“天下第一大火锅”一直致力向世界展示重庆行千里致广大的城市形象，传递重庆独特的城市及饮食文化魅力。
16吨的锅拆装后运往上海
本次出征，大火锅将被分为八个部分，分别装进一大一小两个集装箱内，共16吨。再经过3天的运输到达上海，通过5天组装恢复原貌，最终在非遗馆进行展出。
重庆市商务委相关负责人表示，此次“天下第一大火锅”代表重庆火锅参加第二届进博会，是推动重庆火锅产业发展、推动中华文化“走出去”的具体行动，将大力提升重庆火锅的知名度、美誉度、满意度。
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