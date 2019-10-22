共赴进博之约，分享中国精彩

首届进博会溢出效应在上海体现明显。图为商家在商品常年展示交易平台、上海绿地全球商品贸易港里展示进口商品。

新华社记者 陈 飞摄

第二届进博会证件已陆续寄出。图为中国邮政工作人员对首批证件进行寄送前的核验和封装工作。

新华社记者 方 喆摄

到港了！随着第二届中国国际进口博览会日期临近，一艘艘巨轮、一箱箱来自世界各地的展品陆续抵达上海。

上线了！随着准备工作陆续到位，一些企业建立资讯窗口，第一时间沟通传递进博会上的最新动态……

经过一年的精心筹备，“越办越好”的进博会即将开启属于它的“时间”。来自全球的客商也将共赴去年的约定：11月5日到10日，让我们再来相聚进博会！

进博“热潮”已经掀开

10月12日，一艘长300米的巨轮顺利抵靠上海洋山深水港码头。

它载运着来自土耳其23家参展商的150多种类型进博会展品，是装载进博会展品最多的巨轮。这批展品包括食品、饮料、日用品、家电、医疗器具、建筑用品、家用清洁用品等多种类别，涉及国家馆及多个企业展馆。来自全球的好物陆续抵达上海，提醒着人们：进博会的脚步更近了。

相隔一年，第二届进博会经过了更加精心的筹备。

5月至9月，中国国际进口博览局招商路演团队马不停蹄。百余天时间，辗转20多个省区市，面对面宣介企业和其他单位超过4500家。每一场均有参展商代表与众多采购商面对面，其中不乏强生、松下等知名企业。

4月至8月，一场场展前供需对接会先后举行。展品展示、现场演示、商业洽谈，每一场均是人头攒动、热闹非凡。展商和客商带着产品和计划，为市场把脉，为进博会做好充分的前期调研。4个多月，7场供需对接会覆盖首届进博会货物贸易和服务贸易全部7大展区，为千余家企业提供交流平台。

从招商路演到展前对接，这些前期筹备工作已在全国掀起进博会“热潮”。目前全国已组建了39个交易团、近600个交易分团，截至9月初，第二届进博会已接受专业观众4万余家单位、17万余人在线报名。

9月27日，随着第二届中国国际进口博览会首张人员证件寄出，进博会证件发放工作全面启动。来自全球的参展商、采购商都将陆续收到一份来自进博会的“正式邀约”。

新老朋友全新亮相

今年的进博会将是什么样？

来自中国国际进口博览局的消息显示，第二届进博会共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参加企业商业展，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届，首发的新产品、新技术预计也将超过首届。

这意味着，本届进博会既有老朋友，也有新面孔。

老朋友酝酿已久，将有全新亮相。

欧莱雅是两届进博会最大的日化行业展商，今年的再度亮相将在去年基础上全面升级。欧莱雅今年将带来千余进口展品，数量较首届几乎翻倍，其中约1/3都将是首次跟中国消费者见面。品质生活展区之外，欧莱雅还将首次登陆今年新设立的高端消费品专区。众多美妆“黑科技”也将在进博会上精彩呈现。

福维克是一家来自德国的家电公司，去年，其旗下一家子公司的智能吸尘机器人在进博会上展示，今年，福维克将携旗下已进入中国市场的所有品牌集中亮相。

福维克中国区总经理查生认为，进博会不仅展示了中国的巨大市场，更展示了中国政府支持优质外国企业走进国内的诚意，因此公司总部决定向中国市场倾注更多资源。“我们深知，同时也是世界上无数跨国企业的共识——中国市场拥有无限大的潜能。福维克集团希望怀抱着最大的热情，在2019年进博会与中国消费者见面。”

更多新朋友也已跃跃欲试。乐诗路是来自新西兰的乳业品牌，近两年一直在为进军中国市场做前期准备。今年进博会，乐诗路将带着在新西兰市场广受欢迎的巧克力牛奶与草莓牛奶，正式与中国消费者见面。

“首届进博会的成功举办，使得包括乐诗路在内的许多新西兰本土品牌更加重视中国这个具有无限发展潜力的巨大市场。”新西兰乐诗路乳业总经理奥妮可说，希望依托进博会这一契机，为产品在中国市场的长远发展打下坚实的基础。

硕果引来无限期待

进博会引力为啥这么大？从首届进博会的“回响”中可见一斑。

——这里可以快速测试、引进新品。去年进博会上，来自孟加拉国的达达公司将孟加拉国的黄麻手工艺品带到中国，在现场，这些特色商品深受现场观众欢迎，随后，工艺品成功入驻上海高岛屋艺术空间。欧莱雅也将进博会称为引进新品、制造爆品的“加速器”。欧莱雅在去年进博会上首秀的四大品牌已全部在中国上市，许多首秀新品已成为热销爆款。

——这里可以感受中国消费脉动。进博会现场来自五湖四海专业观众和采购团的声音，将提供关于中国市场新的认知。受首届进博会现场启发，来自巴西的牛肉品牌一改以往只有大宗交易的模式，推出小包装产品，产品由此从一线城市覆盖到了西南、东北等地区的三线城市，销量大幅提升。

——这里可以找到最佳合作伙伴。施丹兰是来自欧洲的护肤品牌，通过首届进博会的相识，众多采购商在会后与品牌进行了进一步接洽。不久前，中石化（深圳）电子商务有限公司与施丹兰品牌签订采购意向书，在中石化加油站、电商平台、易捷便利店等渠道将能买到施丹兰的特色产品。

——这里汇聚全球的热忱买家。去年进博会期间，强生公司展台接待了多个政府代表团，并与50多家国内知名医院签署采购备忘录。在现场，许多类似的医疗器材、制造装备、精密仪器等展品直接找到了合适的买家。首届进博会上签下578.3亿美元的意向合同和协议，这是参展商和采购商实实在在的收获。

“首届进博会的成功举办造就了国际贸易发展史上的一项创举，也让大家对今年规模更大、质量更高、活动更丰富的第二届充满期待。”欧莱雅中国首席执行官费博瑞说。

通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官段小缨表示，进博会不仅为参展企业提供一个展示品牌技术实力、产品矩阵与解决方案的绝佳平台，而且对于包括通用电气在内的诸多外企来说，还是一个内容丰富、难能可贵的国际交流契机。

两周之后的进博会，让我们拭目以待。

(责编：杨曦、庄红韬)