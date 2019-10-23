江西鄱阳县油墩街镇 益贫带贫动能更强劲

原标题：江西省鄱阳县油墩街镇脱贫攻坚工作纪实

金秋十月,站在西河岸上,放眼156平方公里的油墩街镇,满地金黄。这是一个收获的季节,更是油墩街镇脱贫攻坚决胜的关键阶段。从“春季整改”到“夏季提升”,从“清零行动”到“秋冬巩固”,油墩街镇干群正在打一场艰苦卓绝的硬仗,也是一场史无前例脱贫减贫的翻身仗。随着一次次部署的落实、一项项政策的贯彻,西河两岸的人民正在经历着从一度贫困到生活富足的深刻蜕变,脱贫攻坚决战决胜的嘹亮号角已经在这里吹响。

一、各项基础保障更加坚实

(一)双线排查落实义务教育保障。教育是国计更是民生,油墩街镇立足本地实际情况,对辖区内30个行政村及社区开展了深入调研和摸排,在前期工作的基础上,梳理了2-22岁建档立卡生3391人次,累计发放教育资助款815万余元。清零行动中通过挂点班子亲自抓、第一书记和村干部牵头劝、学校教师和帮扶干部跟踪管的工作机制对辍学学生进行逐个劝返,已经成功劝返29人,其中贫困学生24人。目前辍学学生已全部返校上课,且日常学习生活状态平稳。

(二)全程代办落实基本医疗保障。残疾和疾病是贫困发生的最主要原因,医疗保障也是做好扶贫工作的关键环节。油墩街镇党委和政府主要领导因地制宜、多方协调,多次组织专家到镇、入村、上户,方便贫困户办理相关证件,对部分沟通存在障碍的贫困户,明确由帮扶干部全程代办。截止目前,油墩街镇住院报销90%已全部落实,共办理慢性病证2594份,其中清零行动中排查办理的97人。

(三)逐一过筛落实住房安全保障。为确保脱贫攻坚“住房安全有保障”全面落实,油墩街镇将该工作纳入定期核查日常工作。坚持问题导向,对照标准要求,制定整改方案,并落实专人督导和监督,确保危房改造问题得到全面解决。目前通过党政联席会议高点谋划、班子成员高位推动、镇村干部高度落实,全镇已累计改造危旧房1944户,其中2019年清零行动中共改造154户,现已全部达到入住标准。

二、益贫带贫动能更加强劲

(一)产业帮扶鼓实劲。近年来,油墩街镇立足边陲重镇区位优势,因地制宜科学谋划,结合本地特色自然资源,积极帮助贫困户输血造血,切实提高贫困户收入,做到“户户增收有项目,人人脱贫有门路”。截止目前,旅游扶贫和光伏扶贫等产业补助全部发放到位,产业基地发展形势喜人。沙洲村的荸荠扶贫基地,以“村集体+合作社+贫困户”为模式,种植面积达30余亩,通过土地租金、劳动薪金、分红股金等方式带动32户贫困户增收;麻下村的大棚种植产业扶贫基地,注册资金214.4万元,面积150余亩,大棚130余个,直接带动31户贫困户125人就业,每年可为社员带来6000元以上的收入。

(二)就业帮扶出实招。严格按照“就业一人,带动一户,创业一人,带动一片”的原则,进一步整合资源,全力加强贫困劳动力全员培训,不断拓宽就业渠道,深入推进就业精准帮扶,通过开展培训需求调查,对贫困劳动力的年龄结构、文化程度、身体状况、培训情况、就业状况、培训就业意愿等信息认真排查登记,实行台账管理,为贫困户量身定制针对性培训课程。目前,公益性岗位1380人;就业培训1388人;发放创业担保贷款350万元;通过近期回头看排查,新增享受交通补贴1100人。

(三)扶贫扶志见实效。扶贫先扶志,治穷先治愚。油墩街镇把解决贫困户自身发展动力不足的问题摆在了突出位置,一方面,通过形式多样的宣传,耐心细致的讲解,帮助贫困户重拾对脱贫的信心、坚定对脱贫的决心。在贫困户中树立先进典型激励后进,用讲道理、摆事实、举例子的方法,鞭策贫困户奋进向上;另一方面,以移风易俗工作为契机,瞄准乡村好面子爱攀比的不良习俗,发挥镇村干部做表率的头雁效应,一级抓着一级干,一级做给一级看,推动崇简抑奢在乡村蔚然成风。目前,随着宣传的不断深入,贫困户对脱贫致富充满信心,基本实现从“要我富”到“我要富”的重大转变。

三、支撑体系建设更加牢固

(一)动态管理按时按质。开展扶贫对象动态管理工作是衡量脱贫成效的重要依据,是深入推进精准脱贫的重要基础。油墩街镇始终将“程序正确、时间及时、数据严谨”贯穿动态管理工作的全过程,通过深入贫困户家中摸底核实,同时比照相应标准,切实提高建档立卡数据的真实性、完整性和准确性,确保纳入的每一户都经的起考量,退出的每一户都经的起推敲。现阶段,以清零行动为契机,共排查出需自然增加33人,自然减少17人,都已按要求动态调整到位。

(二)结对帮扶有序有力。镇党委、政府坚持把结对帮扶工作同“不忘初心,牢记使命”主题教育活动结合起来,要求帮扶干部必须严格保质保量的开展扶贫工作,坚决做到不搞形式、不走过场。严格督促检查,对帮扶不到位的18名干部进行了集体约谈并进行了通报,对10户不了解扶贫政策贫困户,召开培训会帮助帮扶干部认真学习最新的政策信息,督促帮扶干部走访过程中向贫困户积极讲解已享受的政策与有机会申请的政策,为贫困户代办了各项事务,帮扶效率和群众满意度得到明显提升。

(三)基层基础向好向实。紧紧围绕“一证一册”、“一户一档”基础工作精确发力,对全镇2972贫困户共计11294个贫困人口,做到户户过筛、人人过筛,以定期检查、交叉检查、上级督查为抓手,及时发现一证一册和贫困户档案上的内容错误、逻辑错误,并及时抓好整改,在最近检查中发现的2个村16户户档资料不全问题,已得到整改解决,目前基层基础工作正持续向好,得到了进一步夯实。

行百里者半九十。他日西河岸上的荣与光取决于每个人今日的思与行,过去阶段扶贫形势固然喜人,但接下来脱贫突围的态势也依旧逼人。相信紧紧围绕一个目标、牢牢凝聚一股力量,以“不破楼兰终不还的气概”,永葆“为有牺牲多壮志”的闯劲和韧劲,油墩街广大干群必将夺取西河岸边12万人全面建成小康社会的胜利。(李广勤)

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