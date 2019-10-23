宁德开启高质量发展“加速跑”

高速运转的智能工厂内，新能源动力输送全球——平均每1.7秒下线一个锂离子电池电芯，每20秒装配成一个电池模组。过去一年，这里为全球43.7万辆电动汽车提供了“动力心脏”。这便是宁德时代新能源科技股份有限公司。

行业“独角兽”，为何青睐福建宁德？“多上几个大项目，多抱几个‘金娃娃’，加快跨越式发展。”2010年，习近平同志到宁德考察，看到曾经发展条件先天不足、长期在区域经济“洼地”中徘徊的宁德发展条件逐步成熟，给予了殷殷嘱托。

宁德牢记嘱托，立足自身禀赋，既高位起步引龙头企业，又顺势而为铸链条、强集群，开启高质量发展“加速跑”。

远与近的不同

立足新优势，连抱“金娃娃”

为什么看上宁德？

11年前，青拓集团落户宁德福安湾坞半岛。彼时不锈钢市场正迎来爆发式增长，这家来自温州的企业急需扩大产能，四处选址。“国内不锈钢市场主要集中在无锡和佛山，宁德正好处于中间位置。”集团总裁陈庆科认为，福安有避风良港，码头紧挨高速，不仅电价便宜，更有独特区位。

青拓的选择，投射出宁德发展条件的巨变。

“车岭车上天，九岭爬九年”。山海环抱的宁德，虽说沿海，更像山区：南邻福州，但即便从市区出发，车行也得小半天；北连浙江，同样因大山阻隔，看上去很近，实际上很远。山高路远的宁德，一直“养在深闺”人不识。

破题，从交通起步。近年来，随着立体化交通体系建设不断完善，宁德开始重新审视自身发展禀赋：坐拥三都澳等天然深水良港，海岸线长1046公里，区位条件得天独厚；地处长三角、珠三角两大经济圈中间，地缘优势日渐凸显。

山海依旧，远近不同。

上汽集团落户，正是瞅准了宁德的“近”：拓展南方市场，位置适中；辐射东南亚，区位突出。中铝集团布局宁德，同样因为宁德之“便”：坐拥良港，铜矿从南美直奔而来；交通顺畅，产品辐射国内。

条件因时而变，思路因时而谋。立足新优势，宁德连抱产业“金娃娃”：青拓已是世界不锈钢行业当之无愧的龙头，年产值迈入千亿级；宁德时代之外，另一家生产消费类聚合物锂离子电池的新能源科技有限公司也多年稳居全球市场前列；以新能源汽车为重点的上汽集团宁德基地规划年生产60万辆整车，9月28日已正式投产；拥有国际国内铜冶炼领先生产工艺的中铝东南铜业公司，预计2020年产值可达300亿元。

不锈钢新材料、锂电新能源、新能源汽车、铜材料四大“金娃娃”，质量高，成色好，后劲足。

动力电池一直供不应求，这是宁德时代“幸福的烦恼”。公司决策层的目光又已开始投向另一片“蓝海”：锂电池性价比不断优化，大规模应用于储能市场，空间无限。“那将是另一个万亿级的大市场。”公司副董事长黄世霖说。

多与少的选择

不搞遍地开花，做足产业链“后半篇文章”

宁德城区往西，刚挥别大海，便一头扎进大山。绕过一弯又一弯，车抵古田县大甲镇工业集中区。这块大山中开挖出来的难得平地，曾长期因招商“吃不饱”而发愁，而今却目光“挑剔”。“前段时间有些铸造企业主动上门，被我们劝退。我们现在是在选商。”古田县政府干部谭国良笑着说。

“选商”的成果，就包括国内锂电材料供应商龙头企业杉杉公司。两年前，规划年产量5万吨的杉杉锂电池负极材料项目落户大甲。“就是冲着宁德时代而来。”杉杉工作人员说。

大甲的底气由此而生。谭国良将其比喻为“蜂王效应”——“蜂王”起舞，大小“蜜蜂”们更容易蜂拥而至。

方向比速度更重要。产业发展“后发起跳”，宁德不搞遍地开花——招商跟着“金娃娃”走，做足“后半篇文章”。

产业版图重构，有多有少。2017年，宁德地条钢产量占到福建全省76%，眼下已全部出清。小而散的传统工业也正“腾笼换鸟”。“宁德本就山多地少，就是要把有限的土地资源尽可能向‘金娃娃’集中。”市委书记郭锡文说。

产业链招商，多多益善。同上汽一同进驻宁德的，还有30家一级供应商。宁德市蕉城区三屿园区内，供应商厂房与上汽基地一体布局规划。“北边7家供应商配套车身，南边23家配套总装。整车、配套、物流同在一个园区，成本更低！”蕉城区上汽项目现场指挥部副指挥长殷延智说。

产业生态圈，多重“聚变”。宁德时代的优势地位，本就是吸引上汽布局的重要因素。青拓集团拥有海外优质红土矿，其中富含的镍、钴等元素又是锂电池的重要原料。宁德推动龙头企业携手，如今已形成从原料提取到生产制造、从下游应用到回收利用的锂电池全闭环产业链。

如今的宁德围绕四大“金娃娃”，已形成四大产业链。产业链从沿海“开枝散叶”，向所有山区县延伸——山海区域协调的老大难，业已破题。

强与弱的转换

不忘先飞之志，苦练先飞之“术”

“从项目开工建设到第一辆试生产乘用车下线一共427天，雨天就有252天。”去年以来，殷延智一直“泡”在上汽项目里，最怕下雨天。

雨天也得干。每天一会商、每周一例会，干部下沉一线，指挥精确到天。他们提了四句话：大干晴天、抢干阴天、巧干雨天、干好每天。

这份干事创业的劲头，刷新着项目建设的“宁德速度”：总投资约200亿元的上汽项目从动工到试生产仅历时14个月；中铝东南铜业用17个月的建设周期，完成了一般需要28个月才能完成的建设任务。

谋发展，宁德人始终憋着一股劲。

习近平同志在宁德工作期间，就宁德的工作实际提出了要“弱鸟先飞”。“弱鸟”如何“先飞”？既要有志，也要有“术”。

志是观念，是气魄。蕉城区三屿园区多年前就通过吹沙造地，预留出7000多亩产业用地，成为吸引上汽集团落地的重要因素。为了尽可能打消企业后顾之忧，宁德不仅提出让供应商组团式进驻，还专门建设延伸至企业门口的铁路支线。上汽集团宁德基地相关负责人坦言：集团也曾在多地选择新基地布局，但“宁德的诚意最大，为企业想得最多，工作最细”。

“术”是服务，是环境。硬条件先天不足，宁德一直在“软”环境上苦练内功，“一趟不用跑、最多跑一趟”审批事项目前已占比约94%。上汽及配套项目，宁德通过试水“模拟审批”，仅两个多月就解决了43个前期要素保障问题。

强弱转换，事在人为。今年上半年，宁德共有8项主要经济指标增幅位居福建第一，其中，地区生产总值增长11.0%，规上工业增加值增长14.8%，一般公共预算总收入增长19.5%。目前全市工业总产值3000多亿元，正在建设的重点项目达产产值3000亿元，目前正在对接策划的项目达产产值3000多亿元。

眼下的大甲工业园，正筹划第二期扩建。“目前还有1000多亩预留地，还准备继续开挖2000亩。”谭国良信心十足：“抱着‘金娃娃’，还怕没有好项目？”

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 01 版）

(责编：岳弘彬)