一座山水城 处处都是景（经济发展亮点多韧性足）

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重庆巫山位于长江三峡腹心，凭借丰富的生态资源，走上了生态振兴引领全域旅游的创新发展之路。今年9月，巫山入选首批国家全域旅游示范区创建名单。

守护生态根基，积极进行产业转型升级；提速交通建设，打通交通“大动脉”；振兴美丽乡村，培育特色富民产业……巫山人气旺起来，老百姓也搭上了旅游的“顺风车”，有了更多的增收渠道。

又到巫山满山红叶时。

水石潺潺，万峰磅礴，忽见亭台楼阁，廊腰缦回。以为来了客人，“三峡院子”民宿的客服经理龚发燕踏着青石板路，快步迎了上来。“最近生意不错咧。”她掩着嘴咯咯笑，笑声穿过屋檐，回荡山间。

这里是重庆巫山县建平乡柳坪村，黄岩景区所在地。路修通了，环境美了，人气旺了。当地群众这两年自豪感满满——“一步一个景，处处是美景”。

巫山，位于长江三峡腹心，素有“渝东北门户”之称。凭借丰富的生态资源，巫山走上了生态振兴引领全域旅游的创新发展之路。今年9月，首批国家全域旅游示范区创建名单揭晓，巫山名列其中。

守好生态根基，全域旅游底气足

金秋十月，巫峡镇绿水村，一片郁郁葱葱。两山之间的采石场不见了，寸草不生的石头山披上了绿衣。

巫山旅游因长江三峡而兴，长期以来一直是依托三峡游轮旅游的过境地。前些年，单一的景区接待模式对经济的带动并不大。那时，巫山靠矿山过活，县财政收入最多时有七成来自开矿。

挖煤、采石，既破坏了生态，又没能让百姓富裕起来。加之长江流域生态环保政策的严格实施，巫山决定在生态环境上狠下“绣花功夫”，不搞大开发，要抓大保护。

县里的数十家矿山，通通关停。非法码头一律拆除。光秃秃的崖壁，通过复绿工作，种上了成片的绿植。还有长江、大宁河两岸，补栽了新苗，红叶林越来越茂密。每年11月至12月，巫山处处呈现出万山红遍、层林尽染的美丽景观。

抓生态，淘汰落后产能，巫山先后成功创建国家生态文明示范工程试点县、国家园林县城和全国森林旅游示范县。

产业转了型，巫山人吃起了“旅游饭”。2016年，煤老板向天文痛下决心关闭了3个煤矿，每年上亿元的产值，说没就没。

“为了生态环境，我要带个好头。”煤矿关闭后，向天文并没有灰心。他瞄准乡村旅游，投资4500万元，搞起了旅游度假村。

这会儿，他刚从外地出差回来，立马奔赴工地，眼瞅着项目即将开工，干劲十足。

“发展旅游，守好生态环境是根基。”巫山县委书记李春奎说，要把巫山2958平方公里作为一个“国家公园”来打造，按照“一城两轴三片十一廊道”总体布局，让巫山成为名副其实的现代化旅游城市。

景点如珠串链，全域旅游人气旺

“大伙儿，咱们坐观光车进景区，俯瞰长江，赏巫峡烟云，还可隔江对望神女峰、神女庙。”旅游大巴停在黄岩景区柳坪游客中心，50多位游客鱼贯而入，导游边走边挥舞着小旗说道。

王世姓和老伴紧跟导游身后，生怕走丢。他俩是辽宁抚顺人，头一次跟团从重庆主城坐船到巫山。“听说以前只能‘水上游’，如今水陆并进，还能陆上游，旅游更立体了。”

王世姓口中的陆上游，正是巫山近几年倾力打造的神女景区南北环线。修步道、建索道，南北环线的相继贯通，让游客既可以水上游三峡，又可以空中俯瞰三峡，形成了水陆空立体游三峡、360度环线赏红叶的旅游新业态。

巫山拥有巫峡全景、瞿塘峡部分景观，境内奇峰突兀、峭壁屏列。有着如此良好的生态资源，如何将这些资源与旅游相结合？

“必须抓旅游核心吸引物建设，走旅游融合发展之路。”巫山县长曹邦兴说。

依托“两江四岸”，建成山水港湾魅力新城；小三峡景区提档升级；当阳大峡谷景区平河度假村投用；5A级景区小三峡、小小三峡和两个4A级旅游景区、3个3A级旅游景区形成总体布局……巫山破茧重生，高峡出平湖，胜景迭出。

融合融出了实效，融出了真金白银。巫山县文化和旅游发展委员会主任李元华介绍说，2016—2018年，巫山接待游客从1100万人次增长到1598万人次，年均增长24.3%。

生态好，景点好，可交通不通畅也不行。“要解决游客怎么来的问题，就是要加快巫山的旅游交通建设。”曹邦兴说。

一方面，巫山疏通内部交通“毛细血管”，将区域景点如珠串链；另一方面，建设“水铁公空”，打通外部交通“大动脉”。

今年8月16日，巫山机场正式通航。至此，游客从重庆主城到巫山的时间由六七个小时缩短至50分钟，极大地提升了旅游便捷度。

巫山便捷通达后，人气旺起来，村民搭上了旅游“顺风车”。南环线通车后，公路修到了家门口，黄岩村的周诗兰开起了农家乐，生意红红火火。她笑着说：“希望游客一年比一年多。”

振兴美丽乡村，全域旅游财气聚

蓝天白云下，大小车辆川流不息，乡村公路如巨龙般缠绕山腰。如今，在骡坪镇茶园村的田间院坝里，花木扶疏、四季如春、美不胜收。

“倒回去几年，可不是这样。”茶园村村支部书记邱令强忆起过去，一脸苦涩，“道路不通，也没产业。”

曾经的茶园村，相对闭塞，整个村庄困着青山守着穷。村民主要靠种植玉米、洋芋、红薯“三大坨”，勉强维持生计。土里刨不出“致富果”，这里的村民纷纷外出打工。

“发展全域旅游，乡村振兴是关键。村子不美，百姓不富，怎么称得上‘全域’？”李春奎说。

巫山把旅游发展的触角伸向了各个村头。没路的村落，先把路修通；没产业，就因地制宜，种脆李、种茶叶、种柑橘。同时，还开展农村环境整治，就算是自家院坝，也得干净整洁起来。

渝宜高速开通后，茶园村在汽笛声中苏醒过来。依托800亩的茶叶产业，茶园村还发展起了葡萄园、蔷薇园、农耕博物馆。

农家乐也遍地开花。位于茶园村骆家屋场内的金姐农家乐，国庆假期生意火爆。老板金家凤笑得合不拢嘴：“今年大年初一，客人都坐满了8张桌子。”

长江北岸，巫山曲尺乡，每年6、7月份，万亩脆李进入挂果期，绿油油的果实压弯枝头。村民纷纷说：“家门口种了致富树，日子越过越好。”

就连深度贫困乡镇双龙镇，都因村施策，在中药材等原有产业的基础上，培育起了特色富民产业，发展了万亩脆李、万亩柑橘和万亩干果，让家家户户都有增收的途径。

几年前，双龙镇安静村村民刘敬春还住在海拔800米的山上。2016年，在政府帮助下，刘敬春申请到20万元的扶贫贷款，将白坪村100多亩的葡萄园承包下来。

乡村旅游火了后，采摘葡萄的人越来越多，刘敬春葡萄园的生意也越来越好。去年，他靠种植葡萄赚了10万元，还为周边贫困户提供了就业机会，成为安静村小有名气的脱贫榜样。

加快实现“一乡一景一味一礼一节一品”，巫山不仅培育了骡坪、曲尺、大溪、建平、当阳等一批乡村旅游示范乡镇，还打造了安静、下庄、青石等一批乡村旅游示范村。

如今，巫山旅游业对全县GDP的综合贡献率达25%以上。今年国庆假期，巫山这座山水小城实现旅游综合收入37590.6万元。

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 10 版）

(责编：岳弘彬)