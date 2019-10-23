前9月中国信保承保超4500亿美元

本报北京10月22日电 （记者杜海涛）国务院发展研究中心和中国出口信用保险公司21日在京共同发布《中国出口信用保险公司政策性职能履行评估报告》。据测算，2018年，中国信保出口信用保险拉动我国出口金额超过6400亿美元，占我国同期出口总额的25.9%；对GDP的贡献率为4.9%；拉动就业超过1500万人。
《报告》显示，2018年，中国信保支持共建“一带一路”作用突出，承保我国企业面向沿线国家的出口和投资超过1500亿美元，同比增长15.8%。中国信保出口信用保险覆盖面进一步扩大，对我国出口覆盖面首次超过20%，同比提高1.0个百分点。对小微出口企业覆盖面首次超过30%，同比提高4.9个百分点；对我国向新兴市场出口的覆盖面达25.2%，同比提高1.5个百分点。
据介绍，今年1—9月，中国信保累计实现承保金额超过4500亿美元，创历史同期新高；服务客户超过11万家，同比增长13.8%。
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