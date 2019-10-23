人民网>>财经

5G的好戏在后头（观象台）

诤  言

2019年10月23日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　任何一项新技术，商业化的过程都是渐进式的。消费者对5G多些耐心，信息通信产业对5G应用多些想象，互联网和传统产业对5G的融合应用多些探索，5G改变社会的那一天就会更早到来

　　

　　微信批量发送视频、统一下载APP更新，在每秒约800兆的下行速率下，瞬间完成。“十一”假期，喜欢尝鲜的电信玩家林先生，以用户身份体验了把5G。可是，在最初一个多小时的兴奋之后，他却有了新的疑问——5G的高速率还能用在哪儿？

　　1秒下载一部高清电影后，在手机上观看与4G没太大差别。至于依赖高速率的电竞、大型手游，并不是每个人都要玩。林先生的感受，道出了一些5G体验用户的心声。

　　自6月工信部发放5G商用牌照以来，消费者对5G的热度持续升温。截至10月11日，三大电信运营商收到5G商用预约用户总数已破千万。尽管目前已经有11款5G智能手机上市，三大运营商也在紧锣密鼓地搭建5G网络，但鉴于真正能把5G高速率、低时延、广连接特性发挥到极致的SA独立组网网络和终端，到明年才能体验，很多用户还是暂时压抑了尝鲜的念头。就连工信部部长苗圩在新闻发布会上也坦言，他目前用的还是4G手机。

　　作为万物互联、改变社会的重要技术手段，5G被社会各界寄予厚望，但目前主打的5G应用，要么看上去并不新鲜，依托4G也可以部分实现；要么太过高大上，离普通消费者似乎有点远。对于5G的应用场景，专家给出的判断是“二八定律”——80%用于物与物的通信，如工业互联网、车联网、远程医疗等，20%的应用是对现有4G应用体验的升级和深度挖掘，如超高清视频、虚拟现实、智能家居等。这一业界公认的判断，从一个侧面印证了消费者的疑虑——我为什么要升级到5G？

　　任何一项新技术，商业化的过程都是渐进式的，不仅需要技术本身的完善，基础设施的完备与产业链的成熟同样不可或缺。5G也不例外。从标准上看，旨在完善包括5G—V2X（车与外界信息交换）、高可靠、专网、行业局域网等场景的R16标准预计明年3月才能完成。从网络上看，由于高频段穿透性差，基站建设难度大，完善5G网络覆盖也有一个相当长的过程。从产业链看，兼容独立组网和非独立组网的5G终端，目前只有华为一款。更重要的是应用，5G就像一条超宽、不限速的高速公路，路建得再好，也要有车跑，这个“车”就是基于5G特性的应用。而应用的创意开发、体验的完善，不仅需要时间，更需要想象力和创新力，其中，消费者的选择占主导作用。

　　不知道大家还记不记得2014年4G商用初期，运营商描绘的4G潜在应用场景。当时，被寄予厚望的也是依赖传输速率的视频类应用，比如，4G套餐中包含的可视电话。但是，谁能预见到，可视电话没有多少人用，倒是微信视频通话成了潮流？同样，行业普遍预测，依托4G的手机直播会改变新闻媒体的采编方式，但谁能预见到，真正火起来的是网红直播平台和抖音等小视频分享平台？没有预料到的还有移动支付逐步取代信用卡和现金、火爆的外卖平台、方兴未艾的共享出行……

　　如同4G商用之初那样，5G的好现在也许还没想到。消费者对5G多些耐心、多些支持，信息通信产业对5G应用多些想象、多些尝试，互联网行业和传统产业对5G的融合应用多些探索、多些创新，全社会对5G发展多些理性、多创造一些良好的发展环境，5G改变社会的那一天就会更早到来。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月23日 18 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved