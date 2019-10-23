5G的好戏在后头（观象台）

任何一项新技术，商业化的过程都是渐进式的。消费者对5G多些耐心，信息通信产业对5G应用多些想象，互联网和传统产业对5G的融合应用多些探索，5G改变社会的那一天就会更早到来
微信批量发送视频、统一下载APP更新，在每秒约800兆的下行速率下，瞬间完成。“十一”假期，喜欢尝鲜的电信玩家林先生，以用户身份体验了把5G。可是，在最初一个多小时的兴奋之后，他却有了新的疑问——5G的高速率还能用在哪儿？
1秒下载一部高清电影后，在手机上观看与4G没太大差别。至于依赖高速率的电竞、大型手游，并不是每个人都要玩。林先生的感受，道出了一些5G体验用户的心声。
自6月工信部发放5G商用牌照以来，消费者对5G的热度持续升温。截至10月11日，三大电信运营商收到5G商用预约用户总数已破千万。尽管目前已经有11款5G智能手机上市，三大运营商也在紧锣密鼓地搭建5G网络，但鉴于真正能把5G高速率、低时延、广连接特性发挥到极致的SA独立组网网络和终端，到明年才能体验，很多用户还是暂时压抑了尝鲜的念头。就连工信部部长苗圩在新闻发布会上也坦言，他目前用的还是4G手机。
作为万物互联、改变社会的重要技术手段，5G被社会各界寄予厚望，但目前主打的5G应用，要么看上去并不新鲜，依托4G也可以部分实现；要么太过高大上，离普通消费者似乎有点远。对于5G的应用场景，专家给出的判断是“二八定律”——80%用于物与物的通信，如工业互联网、车联网、远程医疗等，20%的应用是对现有4G应用体验的升级和深度挖掘，如超高清视频、虚拟现实、智能家居等。这一业界公认的判断，从一个侧面印证了消费者的疑虑——我为什么要升级到5G？
任何一项新技术，商业化的过程都是渐进式的，不仅需要技术本身的完善，基础设施的完备与产业链的成熟同样不可或缺。5G也不例外。从标准上看，旨在完善包括5G—V2X（车与外界信息交换）、高可靠、专网、行业局域网等场景的R16标准预计明年3月才能完成。从网络上看，由于高频段穿透性差，基站建设难度大，完善5G网络覆盖也有一个相当长的过程。从产业链看，兼容独立组网和非独立组网的5G终端，目前只有华为一款。更重要的是应用，5G就像一条超宽、不限速的高速公路，路建得再好，也要有车跑，这个“车”就是基于5G特性的应用。而应用的创意开发、体验的完善，不仅需要时间，更需要想象力和创新力，其中，消费者的选择占主导作用。
不知道大家还记不记得2014年4G商用初期，运营商描绘的4G潜在应用场景。当时，被寄予厚望的也是依赖传输速率的视频类应用，比如，4G套餐中包含的可视电话。但是，谁能预见到，可视电话没有多少人用，倒是微信视频通话成了潮流？同样，行业普遍预测，依托4G的手机直播会改变新闻媒体的采编方式，但谁能预见到，真正火起来的是网红直播平台和抖音等小视频分享平台？没有预料到的还有移动支付逐步取代信用卡和现金、火爆的外卖平台、方兴未艾的共享出行……
如同4G商用之初那样，5G的好现在也许还没想到。消费者对5G多些耐心、多些支持，信息通信产业对5G应用多些想象、多些尝试，互联网行业和传统产业对5G的融合应用多些探索、多些创新，全社会对5G发展多些理性、多创造一些良好的发展环境，5G改变社会的那一天就会更早到来。
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