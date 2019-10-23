直20，“厉害”在哪儿（新视点）

“看，这就是我国最新研制的多用途直升机直20！”在10月10日开幕的第五届中国天津国际直升机博览会上，当中国航空工业自主研制的直20直升机飞过时，人群中爆发出热烈欢呼。

在今年的国庆阅兵中，直20首次亮相并飞越天安门。在此次直博会上，不仅有直20的静态展示，还有由陆军“风雷”飞行表演队带来的首次直20编队表演。首次亮相国际航展的直20成了明星。

直20“厉害”在哪儿？看配置，这款由中国航空工业自主研制的中型双发多用途直升机，采用单旋翼带尾桨、低位后置平尾构型，采用低阻气动外形、高性能旋翼气动布局总体设计，配装两台国产的先进涡轴发动机。看功能，直20应用电传飞控、旋翼防/除冰等新技术，能在昼、夜复杂气象条件下，遂行机降和运输等多样化任务，具有全域、全时出动能力。看应用前景，该机兼具良好的平原和高原使用性能，具有良好的扩展兼容性，基本运输型平台可快捷拓展为其他任务状态。

直20的加入，让“20家族”进一步壮大。“从运20到歼20的首次亮相，仅隔了3年时间；从歼20到直20的首次走进公众视野，也只隔了3年。”航空工业集团相关负责人表示，“20家族”迅速壮大，各种机型相继研制成功并体系化发展，见证了我国航空工业研制速度的不断突破和创新能力的不断提升，也显示我国在航空装备领域越来越开放自信。

直20的面世，也进一步丰富了我国直升机的谱系，推动了直升机体系的完备。自首架直5直升机于1958年12月18日成功首飞以来，中国直升机产业已建立起完整的自主研发、试验验证、生产交付和服务保障体系，形成了系列化的军民机产品谱系，累计交付国内外用户千余架直升机，跻身世界直升机制造大国行列。目前，我国直升机形成了全谱系化发展。

精彩的飞行表演之外，直博会上还有紧张激烈的直升机应急救援演练。作为直升机的重要功能，应急救援也成为本届直博会的主题之一。开幕式后，中航直升机有限责任公司与应急管理部森林消防局联合举办了国产直升机综合应急救援演练。演练现场用集装箱搭建场景，模拟地震及其引发火灾后的情景，使用AC313、AC312E、AC311A三型四架国产直升机进行侦察灾情、转移和救援受灾群众、现场灭火、防疫药剂喷洒等典型应急救援演练科目，4架民用直升机的参演，展示了国产直升机多吨位、系列化、多任务覆盖的应急救援能力。

直博会是我国目前唯一的国家级国际直升机专业展会，也是全球第二大、亚洲第一大直升机国际会展。本届天津直博会由天津市人民政府、中国航空工业集团有限公司、中国人民解放军陆军共同主办，包括空客、俄直、贝尔、西科斯基、莱昂纳多、中国航空工业集团等全球六大直升机主机生产企业在内的来自全球18个国家和地区的415家企业参展，共展出90架直升机和固定翼飞机等。

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 18 版）

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