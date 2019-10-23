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共同推进网络空间全球治理（钟声）

2019年10月23日08:28  来源：人民网－人民日报
 

　　在互联网诞生50周年之际，80多个国家和地区的约1500名嘉宾出席第六届世界互联网大会，凸显全球对推进网络空间全球治理的关心。习近平主席向大会致贺信，深刻洞察互联网发展趋势，站在增进人类共同福祉的高度，倡导发展好、运用好、治理好互联网。中国致力于同各国共同推进网络空间全球治理，努力推动构建网络空间命运共同体，这是顺应时代潮流、勇担发展责任、共迎风险挑战的行动。

　　乌镇与世界互联网大会结缘，古老历史与未来技术的牵手，赋予“万物智能互联”丰富内涵——站在屏幕前，便可通过人工智能为自己量身定制一幅有世界名画特色的艺术照；走上传送带，就能跟随交互设计穿越到5000年前的良渚古城；听机械臂灵巧拨动“手指”演奏《茉莉花》，化身航天员登陆“月球”……这几天在乌镇，随处能感受到新一轮科技革命带来的变革。有业界人士认为，“我们正携手迈向以数据为中心的崭新世界，各行各业都被重塑并发生深刻变革，而‘万物智能互联’则是其中最具代表性的趋势之一”。

　　迈向“万物智能互联”，有喜亦有忧。互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显，世界范围内侵害个人隐私、侵犯知识产权、网络犯罪等时有发生，网络监听、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害。这些集中反映了网络空间治理存在的问题。中国创办世界互联网大会，旨在为全球互联网共享共治提供平台，推动国际社会分享治网理念，凝聚思想共识，深化务实合作。今年大会聚焦“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”主题，回应了当前国际社会对科技热点和产业前沿的关切。

　　推进网络空间全球治理，关键在于趋利避害，让互联网更好地造福人类。2015年，习近平主席在第二届世界互联网大会首次提出“构建网络空间命运共同体”理念，深入阐释互联网发展治理“四项原则”“五点主张”，得到国际社会广泛关注和普遍认同，已经成为世界互联网大会永久主题。近日，世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件，深入阐释构建网络空间命运共同体的时代背景、基本原则、实践路径和治理架构，传递出“发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享”的真诚意愿。中国关于构建网络空间命运共同体的主张，日益成为各方共同努力的方向。正如与会的国际电信联盟副秘书长马尔科姆·约翰逊所说，“协同合作变得比以往更加重要，应携手共建网络空间命运共同体”。

　　今年也是中国全功能接入互联网25周年。最新发布的《中国互联网发展报告2019》显示，截至2019年6月，中国网民规模为8.54亿人；2018年，中国数字经济规模达31.3万亿元，占GDP比重达34.8%。这些数据说明，只要治理有方，互联网将给一个国家乃至整个世界带来深刻、积极的变化。

　　中国行进在从网络大国迈向网络强国的征程上，始终发挥着负责任大国作用，努力做网络空间发展的贡献者、网络空间开放的推动者、网络空间安全的捍卫者、国际网络空间治理的建设者。中国持续不断深化网络空间国际交流合作，积极分享发展经验，积极推动构建网络空间命运共同体。这是造福世界、造福人类的重要事业。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月23日 03 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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