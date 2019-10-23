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前9月风电发电量同比增9%

2019年10月23日08:28  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月22日电  （记者丁怡婷）记者从21日举行的2019北京国际风能大会暨展览会上获悉：今年我国风电市场继续平稳增长。1—9月，全国风电新增并网容量1348万千瓦，累计并网装机容量达到1.98亿千瓦。同期，全国风电发电量2897亿千瓦时，同比增长9%。

　　与此同时，风电产业结构稳步调整。在今年上半年新增并网容量中，中东南部地区占58.7%，“三北”地区占41.3%，风电开发向中东南部地区转移的趋势明显；弃风问题企稳向好。1—9月，全国平均弃风率为4.2%，同比下降3.5个百分点，尤其是新疆、甘肃和蒙西，弃风率同比显著下降；技术研发有序推进。当前我国在大容量机组研发，长叶片、高塔架应用等方面处于国际领先水平。据统计，2018年在全球新增装机排名前十五的整机制造企业中，有8家来自中国。

　　伴随着多年规模化开发，在大量技术创新的推动下，我国风电成本稳步下降，所需补贴强度大幅降低。2005—2018年，我国陆上风电场的初始投资建设成本下降49%，设备价格降低48%，运维成本下降5%—10%，风电发电效率提高20%—30%。海上风电项目的造价也快速下降，降幅超过30%。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月23日 02 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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