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中国银联 “刷脸付”引领安全便捷新支付

2019年10月23日08:29  来源：人民网－人民日报
 

 

2019年10月20日，由中国银联携手各大商业银行共同推出的“刷脸付”正式亮相。“刷脸付”产品具有四大亮点：一是无介，用户支付时无需携带手机、银行卡等物理介质，轻松便捷享受支付服务；二是高效，用户通过刷脸和输入支付口令即可快速完成支付；三是安全，通过数据脱敏、分散存储、活体检测、密码技术、实时风控等措施，既提升了支付安全性，又能有效保护个人信息，同时联合产业各方，优化完善风险赔付机制，全方位保障用户资金安全；四是互联，用户可通过银联“刷脸付”合作收单机构布放的终端享受统一的支付服务，实现互联互通。


　　高效：操作简单，体验便捷


　　“刷脸付”利用人工智能、大数据等先进技术，通过刷脸实现交易路由，延续用支付口令交易验证方式，不改变客户使用、商户受理的交易习惯。用户只需在手机银行或云闪付APP上注册开通并绑定银联卡，在商超、餐饮、药店、酒店、自助售货机等场景的特约商户结算时，无需拿出手机、银行卡等物理介质，只要根据提示完成“刷脸”操作并输入支付口令，即可成功付款，极大地提升了客户支付体验，增强了金融服务获得感。


　　使用“刷脸付”产品非常简单，只需两个步骤：第一步，用户在各大银行APP或云闪付APP上进行开通操作，系统明示用户协议并获得授权后，进行人脸采集和验证，绑定银联卡并设置“刷脸付”专用支付口令；第二步，用户在支持“刷脸付”的实体渠道只需刷脸并在专用密码键盘上输入支付口令，即可完成支付。目前，宁波、杭州、广州、嘉兴（乌镇）、长沙、武汉、合肥等地区的客户可率先在当地商超、餐饮、药店、酒店、自助售货机等试点场景体验“刷脸付”服务。


　　安全：支付交易、个人信息双保险


　　作为全新的智能金融产品，“刷脸付”坚持以安全为本，为客户提供全流程的信息和资金安全防护。


　　在信息保护方面，人脸特征采集明确获得客户授权，严控数据使用范围，采用支付标记化、多方安全计算、分散存储等技术，严防信息泄漏、篡改与滥用。


　　在资金安全方面，充分尊重客户的主观意愿，通过专用支付口令进行主动确权。人脸仅作为关联银行卡的路由信息，交易须通过验证专用支付口令确保用户真实交易。同时，建立安全保障机制，保障客户的知情权、财产安全权等合法权益。


　　共赢：支付新发展，行业新格局


　　“刷脸付”的成功发布，为支付产业带来新机遇、注入新动能。中国银联、商业银行、收单机构、商户、服务厂商、安全评估机构等产业各方将继续加大金融科技应用力度，在筑牢支付结算安全防线，为人民群众提供安全规范、便捷高效的支付服务的同时，联合构建互利共赢的“刷脸付”良性生态。


　　近年来，中国银联联合银行卡产业各方，积极推进生物识别等新兴技术在支付领域的创新应用，为持卡人提供更加多元、安全规范、便捷高效的支付服务的同时，助力金融科技创新发展。未来，中国银联将持续升级算法和风险防控能力，不断提升产品和服务质量，切实提升普惠利民、便民的服务水平。


　　数据来源：中国银联

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 10 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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