海外留学生回国就业三问？

第三届中国西安留学回国人才招聘节启动仪式现场

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日前，启德教育、前程无忧、应届生求职网联合在京发布《2019海归就业力调查报告》（下称报告），报告显示新一线城市（由第一财经·新一线城市研究所发布，已连续发布4年）吸纳海归能力正在逼近一线城市。

来自教育部的数据显示，2018年度我国各类留学回国人员总数为51.94万人。与2017年度的统计数据相比较，2018年度留学回国人数增加3.85万人，增长8％。随着越来越多的海外学子选择回国就业，选择哪座城市就业？要不要创业？如何看待留学投资回报率……成为大家关注的热点。

一问：如何选择就业地

报告调研数据显示，一线城市北上广深海归就业人才占全国海归总量的39.57%，新一线城市海归就业人才占全国总量的30.87%。在吸纳海归的体量方面，新一线城市正在逼近一线城市。

以新一线城市杭州为例，吸纳的外地海归人才的数量是杭州籍海归人才的2倍。针对海归选择杭州就业的原因，报告调研显示，“经济发达、就业机会多”与“环境好、生活舒适”排在第一位，其次是“工资高、待遇好、发展空间大”与“相关人才政策有吸引力”。

同样处于新一线城市队列中的西安，在吸引海归的原因中，“基础设施配套齐全”排在第一位，其次是“环境好、生活舒适”“房价等生活成本低”“相关人才政策有吸引力”。近年来，西安推出一系列吸引海归的政策——举办三届中国西安留学回国人才招聘节，以此展示西安市的创新创业环境和就业机会，也让海归人才充分认识和了解西安。此外，今年设立首批西安海归人才驿站，为有就业创业意向的海归提供政策咨询、就业指导、就业推荐等服务。

《2019西安海归人才竞争力报告》显示，西安企业最急需海归人才的岗位为研发、实验为主的技术类岗位，这也说明海归人才所掌握的先进技术、技能是该群体的一大优势。

二问：要不要回国创业

卫联（化名）毕业于澳大利亚新南威尔士大学，留学期间主修金融与会计。在留学前就畅想过要在学校门口开米粉店的他，毕业回国后创办深圳开心餐饮集团，致力于美食引进和推广。近两年公司发展迅速，已开设了20余家分店。

卫联是选择回国创业的海归中的一员。报告显示，5.5%的海归表示毕业后就创业，47.8%的海归表示工作一段时间后再创业。对比2017年的调研数据，选择毕业后就创业的人数占比提升了1.4%，选择工作一段时间后创业的人数占比提升了0.1%。“从调研数据来看，海归整体对创业的接受度和认可度有所上升。选择工作一段时间后再创业的优势是可以积累一定的资金、人脉等。”启德教育相关负责人说，“同时，在校时做一些工作或创业尝试，会为毕业后的创业成功奠定基础。”

留学期间，卫联除了完成学业之外，做过近30份兼职。“我做过中餐馆服务员、杂货店收银员、搬运工、清洁工等。反正什么工作辛苦，我就去尝试。”卫联说，“但我的收获很大，比如了解了餐厅的运营管理模式等。如果没有这些工作经历，我回国创业也不会这么快地上手。”

三问：能收回留学成本吗

留学投入产出一直是热门话题。对薪酬标准，海归如何看？先后就读于美国波士顿大学、布朗大学的阿力（化名）认为，对于留学的投资回报率，不应该只从金钱的角度关注，更应该关注留学所带来的人生价值。

2011年赴德国马格德堡大学读企业经济学专业、2015年回国就业的陈帅（化名）持同样的观点：“留学培养了我的独立能力、执行能力和沟通能力，开阔了眼界，这些才是最重要的收获。”

报告调研数据显示，有39.7%的受访海归反馈考虑过留学成本，而这一数据在2014年为50.7%。在业内专家看来，数据下滑与国内近几年经济水平的提升以及家长的观念转变有很大关系。对于留学生本人及其家长，现在更为关注留学所带来的特殊经历、对视野和思维的影响以及为人生带来的更多种可能性。

启德教育相关专家表示，留学带来的价值是多元的、无价的，比如打破固有思维模式、学会独立生活，这些都是无法用经济价值来衡量的。

(责编：杨曦、庄红韬)