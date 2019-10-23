前三季度消费市场运行总体平稳

本报北京10月22日电 （记者王俊岭）21日，商务部发布了2019年前三季度中国消费市场运行情况。

据商务部市场运行司负责人介绍，前三季度国内消费市场运行总体平稳。最新数据显示，今年1—9月，全国实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。消费对经济增长的基础性作用继续巩固，前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%。

具体来看，主要呈现以下亮点：

一是基本生活消费旺盛。限额以上单位日用品、粮油食品、饮料、化妆品和中西药品零售额同比分别增长13.6%、10.6%、9.8%、12.8%和10.1%，增速较上年同期分别加快0.2、0.3、0.6、0.8和1.0个百分点。

二是服务消费稳健发展。全国居民人均服务性消费支出增长10.2%。全国餐饮收入同比增长9.4%，高出商品零售增速1.4个百分点。服务消费占居民最终消费支出比重为50.6%，比上年同期提高0.7个百分点。

三是网络零售较快增长。实物商品网上零售额同比增长20.5%，占社零总额比重达19.5%，比上年同期提高2个百分点。全国快递服务企业累计完成业务量439亿件，同比增长26.4%。

四是乡村和中西部增速领先。乡村消费品零售额同比增长9.0%，增幅高于城镇1个百分点，占社零总额的比重达到14.5%。中西部地区增速保持领先，1—8月江西、云南、河南、湖北、四川社零增速均超过10%，高于全国平均水平。

五是消费品进口快速增长。1—9月消费品累计进口1.04万亿元，同比增长15.3%。从主要品种看，猪肉和牛肉进口量分别增长43.6%和53.4%，水果、水海产品、食用植物油进口分别增长42.3%、35.9%、34.8%，化妆品、医药品进口分别增长39.9%和25.8%，电动载人汽车进口增长93.7%。

六是消费价格小幅上涨。1—9月居民消费价格同比上涨2.5%。9月份同比上涨3.0%，其中畜肉价格上涨影响居民消费价格上涨2.03个百分点。商务部监测的36个大中城市食用农产品价格累计同比上涨8.4%，9月份同比上涨16.6%。

同时，汽车和石油及制品消费不振，影响社零增速回落较多。另外，金银珠宝、通讯器材、建材、家具和家电销售增速较上年同期分别回落8.1、4.3、4.2、4.2和2.3个百分点。

该负责人表示，面对国内外复杂多变的经贸环境，前三季度国内消费市场平稳增长，发挥了经济增长稳定器和压舱石的作用。随着供给侧结构性改革深入推进，减税降费、“放管服”改革、发展流通促进商业消费等政策措施的进一步贯彻落实，新模式、新业态快速发展，预计后期消费将保持平稳增长态势。

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