全力打造世界一流的进博会（望海楼）

两周后的11月5日，第二届中国国际进口博览会（进博会）将拉开大幕。不少国际知名企业对此次进博会充满期待。

办好进博会，中国说到做到。2017年5月，习近平主席出席“一带一路”国际合作高峰论坛并发表主旨演讲时宣布，中国将从2018年起举办进博会。2018年11月，习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上强调，进博会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。首届进博会成果丰硕，在此基础上，第二届进博会在展览安排、配套活动等多方面精心安排。

中国展示推动新一轮高水平对外开放的诚意。中共十九大以来，习近平主席在博鳌亚洲论坛等多个重要多边场合宣布中国扩大开放的新举措。进博会是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举，也是中国主动向世界开放市场的重大举措。首届进博会成功举办，让参展国家和企业体会到对华合作的无限商机，感受到中国市场的巨大潜力。首届进博会刚结束，就有不少国家和企业火速注册第二届进博会。就在几天前，法国总统马克龙在与习近平主席通电话时表示，法方积极支持第二届进博会。事实上，欧盟等各方对进博会高度评价，并期待借助这一平台推动合作走深走实。中国主动向世界开放市场，世界更不愿错失机遇。

中国展现负责任大国担当。中国坚定支持多边贸易体制、推动发展自由贸易，推动建设开放型世界经济、支持经济全球化。习近平主席指出，经济全球化是不可逆转的历史大势，为世界经济发展提供了强劲动力。人类可以认识、顺应、运用历史规律，但无法阻止历史规律发生作用。历史大势必将浩荡前行。基于这样的认识，中国坚决反对贸易保护主义，推动对外贸易实现更平衡、更包容、更协调和可持续发展，与贸易伙伴共享繁荣，实现共赢。中国主张天下为公，促进各国共同发展，让各国人民共享经济全球化和世界经济增长成果。

中国拥有自信从容。在新中国成立70周年之际，中国希望各方借进博会的窗口，客观看待中国新时代的新面貌，深入了解中国发展取得巨大成功，切身体会中国全方位对外开放正为各国分享“中国红利”创造更多机会。

中国正以实际行动，全力打造世界一流的中国国际进口博览会。

（作者为国际问题专家）

(责编：杨曦、庄红韬)