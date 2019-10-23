原标题：工信部：前三季度规模以上工业增加值增5.6%

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌22日在国新办发布会上表示，今年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，处于年度5.5%至6%的预期目标区间，反映工业结构调整和新动能成长的经济指标表现良好。

今年来，面对复杂多变的内外部环境，相关部门千方百计促进工业经济平稳增长。逆周期宏观调控力度持续加大，落实降低增值税税率，降低社保税率等一系列减税降费政策，前八个月累计新增减税降费超过1.5万亿元，有力支撑了企业特别是制造业企业稳中有进，下调存款准备金率，加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度，市场流动性增强。金融服务实体经济提质增效、多措并举，稳定汽车消费，积极促进城乡消费联动发展，引导带动新品消费，不断释放市场消费潜力，这些举措有力地促进了工业经济平稳运行。

在促转型方面，国家坚持不懈推动制造业转型升级发展，大力推进制造业技术改造和设备更新，加快培育发展壮大新动能，着力提升产业基础能力和产业链水平，不断增强制造业发展后劲。今年前三季度，高技术制造业投资同比增长12.6%，制造业技术改造投资增长8.9%，均明显快于制造业2.5%的投资增速；工业战略性新兴产业和高技术制造业增加值同比分别增长8.4%和8.7%，增速分别快于规模以上工业2.8个和3.1个百分点。

“今年以来面对复杂多变的内外部环境，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，积极有效应对各类风险挑战，工业经济保持了总体平稳的运行态势，用四句话概括就是‘总体平稳、符合预期、顶住压力、成绩不易’。”黄利斌表示。

随着各项政策效应逐步显现，市场主体信心增强，经济运行企稳态势不断巩固。三季度工业产能利用率为76.4%，与二季度持平；9月全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，比8月加快1.4个百分点；前8个月规模以上工业企业实现利润同比下降1.7%，但降幅比上半年收窄0.7个百分点。

针对下一步的举措，黄利斌指出，将按照国家决策部署，坚决落实“巩固、增强、提升、畅通”和“六稳”工作要求，充分发挥各方面积极性，确保完成全年的各项目标任务。一是加强经济运行监测分析，狠抓已出台政策落实，促进工业平稳运行。二是积极拓展国内外市场，深挖需求潜力，为稳增长提供强力支撑。三是有效应对经贸摩擦影响，精准帮扶受影响企业，着力稳定市场预期。四是持续推进转型升级，进一步夯实产业基础，培育壮大新增长点。五是深化改革开放，做优营商环境，不断激发市场活力。

(责编：杨曦、庄红韬)