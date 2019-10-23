原标题：近三年多数企业税负下降但要素成本仍有上升

22日，中国财政科学研究院发布2019年“降成本”调研成果报告。该报告对2016年以来三年降成本的情况进行了调研评估。报告显示，在大规模减税降费政策推动下，多数企业税负明显下降，营商环境优化成效明显，制度性交易成本不断下降，用能用地成本增速明显回落，不过人工、物流、原材料等要素成本上升依然存在。报告建议，在企业发展高成本阶段已经到来的大背景下，降成本要从“主要靠减负”转向“主要靠创新”。

据介绍，2019年是中国财政科学研究院连续第四年开展“降成本”大型调研活动。此次调研，中国财政科学研究院组成的六个调研组分赴19个省份、30个市县，对203家企业进行座谈和走访的实地调研，结合12175个有效样本的线上调研，对三年降成本的情况进行总体评估，最终形成报告。

报告显示，从实地调研情况来看，多数企业对减税政策的获得感较高。总体看，企业纳税总额占营业收入的比重、企业纳税总额占综合成本费用的比重、企业增值税占营业收入的比重，均逐年下降。从行业看，制造业、建筑业、服务业企业满意度分别为97.8%、97.5%和100%。从企业规模看，大型、中型、小微企业满意度分别为97.1%、100%和100%。此外，调研显示，营商环境优化成效明显，制度性交易成本不断下降，用能用地成本增速也明显回落。

不过，调研也显示，企业诉讼费金额逐年增大，占营业收入的比重呈上升趋势。融资成本方面，企业融资规模不断上升，短期贷款利率持续下降的同时，长期贷款利率不断上升。人工、物流、原材料等要素成本仍然保持一定上升态势。

中国财政科学研究院院长刘尚希表示，为了降低企业成本负担，我国着力推进降成本工作，过去三年间降成本取得了一些成效，企业减负的获得感有所增强。在降成本政策对冲作用下，企业的税费成本、融资成本、用能用地成本等有了一定程度的下降，降成本起到了抑制企业成本快速上升、缓解转型升级困难等作用，但是人工等要素成本仍然保持一定上升态势，这就需要更加彻底的要素市场化改革来解决。

“降成本政策可以缓解一时之痛，但是难以从根本上解决高成本问题。”刘尚希指出，作为供给侧结构性改革的重点任务，三年降成本所取得的阶段性成效值得认真总结，降成本过程中存在的问题也需要深入剖析，究竟是企业自身经营管理或市场不完善所致，还是政府改革不到位或政府管理能力不足所致，然后针对这些问题对症施策。总的来说，在当前背景下，以改革创新来破解降成本问题才是根本之道。具体而言，要把降成本融入国家创新驱动发展战略之中。还要通过全面深化改革，以政府的制度创新带动企业创新，形成降成本合力。

(责编：杨曦、庄红韬)