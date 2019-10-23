原标题：商务部：上周猪肉价格涨幅收窄

记者22日从商务部网站获悉，上周（10月14日至20日）肉类批发价格涨幅趋缓，其中猪肉价格为每公斤46.13元，比前一周上涨8.6%，涨幅收窄6.2个百分点。

商务部监测数据还显示，牛肉、羊肉价格分别为每公斤65.06元和61.66元，分别上涨0.3%和0.2%。禽产品批发价格小幅上涨，其中鸡蛋、白条鸡价格分别为每公斤11.08元和19.22元，分别上涨0.7%和0.2%。水产品批发价格小幅回落，其中鲫鱼、草鱼、鲤鱼价格分别下降2.8%、1.6%和1.5%。

另外，30种蔬菜平均批发价格为每公斤3.95元，比前一周上涨0.8%。6种水果平均批发价格为每公斤6.37元，下降2.3%。

(责编：杨曦、庄红韬)