原标题：我国主要经济数据经得起检验

随着我国经济三季报的出炉，个别外媒质疑中国GDP数据有水分，认为中国三季度GDP增速不可能达到6%。其实，这种论调是个别外媒唱衰中国经济的“老套路”。无论从实物量、关联数据等角度来看，还是从数据的真实性来看，我国的主要经济指标数据都是经得起检验的——

作为全球第二大经济体，中国的经济数据一直备受关注。10月18日，国家统计局公布了2019年前三季度国民经济运行数据，许多海外机构和媒体也都从不同角度对数据进行了解读。

不过，个别外媒在报道中对中国经济数据提出了质疑，认为中国三季度GDP增速不可能达到6%，质疑中国GDP数据有水分，断言中国经济“严重放缓”。这些质疑既缺乏事实依据，也缺乏逻辑支撑，根本站不住脚。

各项指标能够相互印证

今年前三季度，我国GDP同比增长6.2%，其中三季度增速为6.0%。无论是累计同比增速，还是三季度当季增速，均创下了多个季度以来的新低。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，中国经济交出这样一份成绩单，殊为不易。

个别外媒在解读中国经济成绩单时充满了偏见，毫无根据地质疑中国经济数据。这种论调，是个别外媒唱衰中国经济的“老套路”。

例如，2018年我国较好地完成了全年经济发展主要目标任务，国内生产总值突破90万亿元，增长6.6%。但一些境外机构和媒体却鼓吹中国经济实际增长只有4.1%，甚至更低。

又比如，2015年以来，中国经济的增速一直在6.2%至7.0%之间波动，一些外媒又质疑中国经济“过于稳定”，并且认为2019年上半年中国经济增速连3%都不到。

多年来，外媒对中国经济数据的质疑一直没有间断过。不过，如果认真地从实物量、关联数据等角度来解读中国经济数据，就会发现，这些指标数据可以相互印证、互为支撑，外媒的这些质疑论调根本站不住脚。

以今年前三季度为例。从实物量指标看，全社会用电量增长4.4%，货运量增长5.9%，其中铁路货运量增长6.1%。这些实物量指标是经济增长最直接的反映，完全能够支撑我国经济总体平稳的判断。

从关联数据看，在供给侧，一产增加值同比增长2.9%，二产增加值同比增长5.6%，三产增加值同比增长7.0%，而且服务业“稳定器”的作用不断巩固。在需求侧，投资保持平稳增长，固定资产投资同比增长5.4%，高技术产业投资增长较快；市场销售稳定增长，社会消费品零售总额同比增长8.2%，升级类商品销售增长较快；货物进出口总额229145亿元，同比增长2.8%。这些关联指标也能印证和支撑我国经济总体平稳的判断。

我们还要看到，中国经济交出的成绩单，与一些权威国际机构的预测和分析基本契合。例如，世界银行最新预测，2019年全年中国GDP预计增长6.1%；彭博社发起的经济学家调查预计，中国三季度GDP同比增长6.1%。这些预测和分析与中国经济运行的结果十分接近。相比于那些毫无根据的“老套路”，权威机构的预测和分析显然更科学，更具可比性和说服力。

主要数据经得起检验

经过多年的探索和实践，我国政府宏观调控的水平越来越高。经济下行的时候不搞大水漫灌，继续保持积极的财政政策、稳健的货币政策，而且是精准调控，在一定程度上对冲了下行的压力，熨平了经济的波动。

而且，随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，新的发展理念日益深入人心。许多地方深刻地认识到，只要就业扩大、居民收入增加、生态环境改善、发展质量效益逐步提高，经济增速高一点低一点都是可以接受的。在这样的背景下，各地区各部门把更多精力放在追求高质量的发展上。

今年前三季度，主要经济指标运行在合理区间，与宏观调控的预期是基本契合的，同时经济发展的质量和效益也在稳步提升。例如，服务业的“稳定器”作用不断巩固。在需求结构中，最终消费支出对经济增长的贡献率达到60.5%，是经济增长的重要动力。在居民消费中，服务消费占比超过了50%，消费结构不断优化升级。从投资看，高技术制造业投资和高技术服务业投资增速均快于全部投资增速。从与民生相关的指标看，前三季度全国城镇新增就业1097万人，已完成全年目标任务的99.7%；全国居民人均可支配收入22882元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。

我们也要看到，党中央对统计数据的真实性和数据质量更加重视。近年来，党中央国务院相继出台了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》等文件。“我们要进一步完善我们的制度，进一步完善法律法规，进一步加强统计执法检查。”国家统计局副局长盛来运表示。

多年来，统计部门坚持加快改革和创新，加强方法制度的改革，加强信息化建设，加强统计执法检查，并且进一步完善法律法规制度，加强数据质量管理，加强数据服务和公开透明。特别是加大了执法检查力度和曝光力度，对整个社会产生了很好的威慑作用。

近期，国家统计局已经组成11个统计督察组，分别到9个省、自治区和2个国务院部门，督察贯彻落实党中央、国务院关于统计改革发展各项决策部署、履行统计法定职责、建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制等情况，以切实保证统计数据质量，为真实准确反映全面建成小康社会进程提供统计保障。

总的来看，不敢造假，不能造假，不想造假的政治生态正在加速形成，这也有利于确保各项经济数据真实客观、可靠可信、没有水分，确保主要经济指标数据经得起历史检验。

做好我们自己的事情

虽然，部分外媒唱衰中国经济的陈词滥调，不值一驳。但透过这些嘈杂的声音，我们也要清醒地看到当前中国经济发展面临着复杂严峻的内外部环境。

从外部看，国际环境更加复杂严峻，贸易壁垒不断增加，地缘政治不确定性上升，国际贸易增长放缓，世界经济增长乏力。不久前，国际货币基金组织将2019年世界经济增速下调至3%，是2008年国际金融危机爆发以来的最低水平。

从内部看，中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济结构调整阵痛持续释放，国内改革和发展任务繁重。

面对外界各种不着边际、不切实际的质疑，面对内部外部的各种困难和压力，我们更应该认清世界、认清自己，摸透国情、摸准规律、摸明态势，做好我们自己的事情。

我们要看到，尽管外部存在不确定性，国内确定性的支撑因素还是比较多的，中国经济总体平稳、稳中有进的态势没有变，仍然具有保持中高速增长的条件和潜力，发展底气十足。

盛来运指出，我们国家仍是最大的发展中国家，发展仍是第一要务。发展是解决前进中所有问题的基础，所以要保持经济持续稳定增长。但不能片面追求GDP，更不能像以前那样靠拼资源消耗去扩张，而应追求有就业的增长，追求结构优化和经济再平衡的增长，追求有质量有效益的增长，追求环境优美的可持续增长。这是高质量发展阶段，人们解决温饱、安居乐业以后追求更加美好的生活而开始消费升级的客观需要，也是产业升级的客观需要。

国家发展改革委新闻发言人袁达表示，当前国内外经济发展环境依然复杂严峻，我国经济下行压力仍然较大，经济运行面临一些困难和挑战，但是我们有条件、有能力、有信心实现经济平稳健康可持续发展。

当前，我国经济发展的优势不断显现，发展环境持续改善，发展动力日益增强，发展信心更加坚定。袁达表示，下一步，要按照党中央和国务院的决策部署，集中精力办好自己的事，抓好发展这个第一要务，以供给侧结构性改革为主线，加快促进形成强大国内市场，全面深化市场化改革，扩大高水平开放，着力做好“六稳”工作，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

在各方面的共同努力下，中国经济一定能够完成全年经济社会发展主要目标任务，中国经济也必将在高质量发展道路上行稳致远。

(责编：杨曦、庄红韬)