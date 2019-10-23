2019“义乌中国小商品城”杯国际小商品创意设计大赛颁奖典礼隆重举行

原标题：2019“义乌中国小商品城”杯国际小商品创意设计大赛颁奖典礼今日举行

10月21日至10月22日，2019“义乌中国小商品城”杯国际小商品创意设计大赛总决赛路演及颁奖典礼在义乌国际博览中心落下帷幕，全国创意作品50强作品经过激烈角逐，评选出金鹁鸪设计奖1件，银鹁鸪设计奖2件，铜鹁鸪设计奖3件及最佳创意奖4件。

本次大赛由义乌工商职业技术学院、浙江中国小商品城集团股份有限公司主办。义乌工商职业技术学院党委书记李昌祖、中国工业设计协会副会长程建新、浙江中国小商品城集团股份有限公司、义乌工商职业技术学院创意设计学院等有关负责人及选题企业、设计机构、参赛高校师生、企业代表等百余人出席。

大赛分为服饰配件、鞋类、户外用品、办公文具、中国梦元素创意应用衍生产品五大板块，聚焦义乌市场优势行业迭代产品创意设计需求与商业应用协同优势，按照“征集市场迭代产品设计需求—定向创意设计流行趋势与概念产品设计研发—全球设计人创意设计竞赛—市场发布推广应用”的流程，定向向市场经营大户、龙头生产企业、行业协会征集5个优势行业的迭代产品设计选题，并按照行业专业性，与国内外专业设计机构、高校配对，以“1个行业+1个设计选题+1家专业设计机构(高校)”的方式开展小商品优势行业迭代产品创意设计流行趋势和概念产品研发;以概念产品为选题，面向全球设计人、高校征集迭代产品创意设计大赛作品。

据悉，自2018年10月正式启动以来，大赛组委会积极开展行业选题工作，并于今年3月初选定5个行业命题和企业，作品内容围绕《跨品类研究-打底裤外穿化的可行性研究》，《露营帐篷流行趋势及概念产品设计》，《“中国梦”我们都是追梦人产品组合营销创意设计》，《考试专用笔袋流行趋势及创意产品设计》，《拖鞋新型材料运用及造型设计》等五个选题展开。

自今年6月作品征集启动以来，大赛得到了全国高校及行业内独立设计师的积极响应，共收到全国25所大专院校的1275位设计类专业大学生、364位独立设计师投送的1639件创意作品。 其中22号选手王梦兰设计的“暖YOUNG多场景女性保暖鞋”获得金鹁鸪设计奖，斩获30万元的大赛奖金。“这款保暖鞋的设计选取可爱呆萌的小羊卡通形象，可拆卸的系列袜套可实现多场景适配和时尚随心配，具有较强的实用性和生产可延续性”，王梦兰介绍。

据了解，参与此次大赛选题的五家企业中的四家已与心仪的设计师达成了合作意向，建立合作设计中心，在比赛现场更有企业愿高薪聘请心仪的设计师。在品牌内部订货会上，多位设计师展示了打样初品，获得相关渠道商高度认可，计划投产。如作品“咔叽笔袋”意向订单万余件、“Hometent：多功能帐篷设计”已有样品订单、“蜜”拖鞋更是有望出口欧洲。

“与其他设计比赛不同，‘商城杯’立足于市场，由企业深入介入，紧紧围绕产品迭代升级这一内容，设计的产品拥有从纸面走向实物的可行性，产品转化率可期望达到60%。希望通过本次大赛的举办，发掘更多的创意设计人才，为本地企业产品创新贡献力量，促进义乌小商品自主创新能力的提升和小商品的优化升级。”大赛总顾问程建新表示。

“义乌的产教融合发展还是有着先天优势的，希望通过本次大赛活动，为广大设计专业师生和企业搭建沟通交流平台，产生一批具有国际水准、代表义乌市场优势行业发展方向的原创小商品设计成果，引导全球小商品创意设计资源与成果发布向义乌市场集聚，推进小商品创意设计产业链与义乌市场融合发展。”大赛组委会有关负责人表示，“后续我们也将组织获奖作品选手与企业进行合作意向对接，其中流行趋势、概念产品还可提供本地的市场经营户、生产企业免费参考借鉴，从而让此次大赛优秀的原创小商品设计成果作品能更好地与义乌本土企业对接落地，加快义乌建设现代化国际性商贸城市，助力打造世界‘小商品之都’。”

(责编：庄红韬、孙阳)