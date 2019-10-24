“网红厨具”背后的外贸密码(走一线，探“六稳” ②)

机器轰鸣，一卷卷钢板被“捏”成各种零部件；传接有序，一条条生产线上工人们配合默契，紧张地进行着产品装配；叉车穿梭，一箱箱成品被搬上大货车，运送至仓库和港口……当记者来到位于杭州湾新区的宁波市嘉乐电器有限公司厂区时已经临近中午，职工食堂飘出阵阵饭菜香，但工人们依然干得热火朝天。

别看这个厂区不算大，生产的可是近年来全球时髦的“网红厨具”——空气炸锅。这种厨具利用高速循环的热气流带走食物表面的水分，在不用油或极少用油的情况下实现与传统油炸相似的口感。

生产线上，来自安徽的小伙子蔡旭正与同事们一起钻研新品生产操作技术。蔡旭告诉记者，他2016年6月来嘉乐电器上班，不到4年，已从一名普通的操作工干到了整条生产线的组长，带领49名工人进行空气炸锅的生产，月收入也从最初的3000多元增长到了近8000元。

“最开始听说嘉乐做空气炸锅专供海外市场，我便抱着试试看的心态前来应聘，没想到企业发展这么快，我也越干越顺。最近一年多，虽然整体外贸形势面临一定压力，但从我们一线工人的工作量来看，其实没有感受到太大变化。”蔡旭对记者表示，他所在班组中工作一年以上的老员工超过2/3，大家每天过得都很充实。

与在生产一线、没感到什么变化的蔡旭及其工友们不同，一年多来，这家民营企业的负责人、嘉乐电器“80后”创始人张一驰对外贸形势保持着全天候的关注。“嘉乐在海外年销售额超过2亿美元，其中美国市场需求占一半以上。中美经贸摩擦既对我们出口加工型企业产生了影响，也对美国的经销商伙伴们造成了冲击。”张一驰说。

众人拾柴火焰高，办法总比困难多。一系列“稳外贸”政策大力支持，让嘉乐电器逆势走稳。

“一年多来，各方面给了我们不少帮助。比如，中国机电进出口商会、省市两级商务部门主动服务，帮我们联系参与更多国际展会；政策性出口信用保险机构为我们适当提高了非美市场的风险保障额度，这些都有利于企业海外订单多元化，增加我们抗风险的底气。”张一驰说。

以政策性出口信用保险为例，为了降低企业对美国单一市场的依赖，中国出口信用保险公司宁波分公司与嘉乐电器密切协作，前者利用大数据对相关地区潜在的客户进行商业评估和风险分析，后者则凭借多年与海外客户做生意的经验来进行筛选。双方协力圈定“靠谱”的潜在客户后，由中国信保适当提升相应的出口信用担保额度，从而拓展新客户。“我们根据宁波外向型企业结构，专门成立了日用品、家电、纺织、汽配等8个行业的研究小组，为企业深耕传统市场和开拓多元化市场提供支持。这一过程中，我们抽调骨干开展宁波企业海外投资设厂调研，适度降低了小微统保平台的费率；加大了对非美市场的承保力度，努力帮助嘉乐电器这样的龙头企业扩大‘朋友圈’。”中国出口信用保险公司宁波分公司相关负责人接受本报记者采访时表示。

朋友多了路好走。如今，嘉乐的空气炸锅畅销意大利、法国、德国、澳大利亚等40多个国家和地区，不仅老客户基本稳定，还拓展了新市场。

企业忙，外贸稳。看局部，外贸重镇表现不俗。据宁波海关统计，今年1—8月，宁波市进出口总额达6012.5亿元，较去年同期增长7.9%，其中出口3937.5亿元，同比增长10%。观整体，“稳中提质”特征凸显。海关数据显示，今年前三季度，中国外贸进出口总值22.91万亿元人民币，其中民营企业进出口9.69万亿元，增长10.4%，占全国外贸总值42.3%，比去年同期提升2.9个百分点。

走出嘉乐电器厂区时，大门口展板上的一份招聘公告吸引了记者的目光。模具设计师、货车司机、装卸工、理货员、检验员、包装工程师、电子工程师……十多个工种都在“招贤纳士”。“外部形势波折在所难免，但企业终归还是要发展的！现在，嘉乐正在打造更多自主品牌的全新产品，我希望更多技能工人加入进来。”张一驰的话，代表了不少外向型企业的真实心声。

甬江奔流，东海滔滔。在货物吞吐量连续多年保持全球第一的宁波舟山港，一艘艘货轮紧张地忙碌着，满载而去又满载而归，仿佛织机上不舍昼夜的梭子，将中国经济与世界经济紧紧连在一起。

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