汽车限购，“松绑”信号发出

工人在位于河北省黄骅市的北京新能源汽车股份有限公司黄骅分公司生产车间工作。

新华社记者 杨世尧摄

想买车，但是摇不到号、上不了牌——近年来，不少城市的消费者为此烦恼。

不久前，国家发改委副主任、统计局局长宁吉喆表示，将破除汽车消费限制，放开限购。这一表态引发广泛关注。

记者梳理发现，截至目前，全国有北京、上海、广州、天津、杭州、贵阳、深圳等多座城市实施汽车限购政策。今年以来，贵阳、广州、深圳已经在不同程度上放宽汽车限购政策。

实行多年的汽车限购，是否将迎来全面放开？谁将成为下一座“解禁”城市？汽车市场能否借力回暖？

多个城市取消或放宽限购

刚刚过去的9月，车市有一丝冷清。汽车市场并未如期迎来“金九”，中国汽车工业协会（简称中汽协）数据显示，2019年9月，中国汽车产销分别完成220.9万辆和227.1万辆，同比分别下降6.2%和5.2%，中国汽车产销量已连续15个月同比下降；9月汽车经销商库存预警指数为58.6%，依然位于警戒线之上。

位于北京市朝阳区北苑路的某4S店销售人员小陈说：“与往年相比，今年9月确实销量大不如前，店里的客流量明显不如往年。”

中国汽车工业协会助理秘书长许海东接受本报记者采访时表示：“从去年下半年开始，中国汽车市场消费持续走低。我们预计，中国整体汽车市场将在未来2-3年继续保持低速甚至负增长。”

在持续低迷的情况下，汽车限购政策的放开，对汽车市场来说无疑会是一剂有力的“强心针”。

9月12日，贵阳市公安交通管理局发布《关于废止有关贵阳市小客车号牌管理相关公告的通告》，正式取消摇号购车。贵阳成为全国首个全面取消限购的城市。对贵阳市民张小满来说，幸福来得有些突然。“7月份的时候，贵阳小客车车牌的中签率还是8：1，本来还在苦恼不知道什么时候能摇上号，现在可好了，买车就能上牌！”

9月29日，广州市宣布将以摇号方式配置普通车增量指标1万个，其中单位指标1000个，个人指标9000个。之前，广州已明确从今年6月起至2020年12月将增加投放小客车增量指标10万个。而此次新增的1万个指标属于额外指标，由此2019年燃油车指标配置总数将达到17万个。

与广州同步，深圳也已确定在原定基础上每年增加投放普通小汽车增量指标4万个。

多位专家分析，多地限购政策的放开，不仅将刺激本地汽车市场消费，更是全国汽车市场限购“松绑”的又一利好信号。

有望迅速带热汽车消费

为什么要“解禁”？先看为什么要“禁”。

许海东介绍：“限购的作用，一是解决拥堵，二是解决排放污染问题。限购虽不可能完全解决交通拥堵问题，但在一定程度上延缓了车辆的快速增加，进而放缓了拥堵程度的增加，也放缓了城市污染的加剧。”事实上，国内实施汽车限购的城市，大多人口密集、道路资源紧张，有些还面临较大的环保压力。以北京为例，机动车保有量已超过500万辆，“堵车”成为一大难题。而上海、深圳等地，机动车保有量也在300万辆以上。

汽车限购措施客观上起到了缓解交通压力、改善大气污染的效果。不过，这一措施在多数城市出台时就明确并非要长期实施，而是会根据实际情况调整。去年以来，汽车市场持续低迷，放宽限购的呼声渐起。今年1月起，放宽限购的各种政策更是不断加码。

1月，国家发改委、交通运输部等10部门联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，提出“优化机动车限购管理措施”以促进汽车消费；6月，国家发改委、商务部、生态环境部联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，提出各地不得对新能源车型实行限行、限购；8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，更是明确提出实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。

许海东表示：“政府从今年初开始考虑如何刺激汽车消费回升，出台了一系列相关政策，都把放宽汽车限购作为重要的部分。汽车限购放宽，直接目的就是拉动内需，刺激汽车消费。”

汽车与社会发展咨询研究中心主任周立群分析：“中国是一个人口众多、内需占比较重的国家，通过取消汽车限购来促进经济增长，能起到较为明显的作用。”比较汽车千人保有量，世界银行发布数据显示，美国汽车保有量837辆/千人，日本591辆/千人，中国173辆/千人。“从千人保有量可以看出，中国汽车工业还有很大的发展空间。我们对整体中国汽车市场发展前景仍保持乐观态度，预计中国汽车销量将在3500万辆左右徘徊。当然，如果西部等地区发展迅速的话，或许将有巨大突破。”周立群表示。

下一座“解禁”城市引发想象

宁吉喆透露，随着广州、深圳等城市放宽或取消了限购规定，西安、昆明等城市也正在考虑放宽限购，后续一些具备条件的地区也会陆续跟进。

具备哪些条件有望“解禁”？

周立群分析，一个城市是否放宽限购，要综合考虑该城市汽车保有量、土地面积、常住人口数量等因素。一般来说，汽车工业的发展同城市基础建设、交通管理、环保政策、税费政策以及老百姓的需求这5个因素息息相关。

那么，谁有可能成为下一座“解禁”城市？

看汽车保有量，全国有61个城市的汽车保有量超百万辆，27个城市超200万辆。其中，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞等3个城市接近300万辆。周立群分析：“杭州、天津，这些城市的汽车保有量不到300万辆，土地面积也比较广阔，同时城市自身也有很大的发展前景。因此，这些城市在放宽限购上有比较大的空间。”

多位受访专家表示，汽车限购松绑在不同城市预计会有不同的节奏和侧重。“北京、上海这样的大城市交通压力和土地紧张程度更大，对交通状况的管控也需要考虑很多其他因素，例如举办大型活动等。这样的城市不太可能全面放开限购。但是相关国家政策也需要落实，因此可能会在新能源车上‘下功夫’，既符合国家政策，也有利于汽车发展战略。虽然新能源车发展不能解决交通拥堵问题，但是能解决一部分排污问题。一些城市也有可能采取分步走的方式回应放宽限购的要求，像广州、深圳一样放开部分号牌需求。”许海东说。从销量上看，2018年新能源车销量125.6万辆，虽有增长，但总体占比仍较少。因此，新能源车有可能会迎来更大的发展。

从另一个角度看，松绑限购并不是拉动汽车消费的唯一选项。周立群说：“北京、上海这样的城市应当在汽车报废、置换等方面多下功夫。这些城市的汽车工业发展起步较早，在汽车置换方面的需求较大，因此每年保持50万至100万辆新车的销量基本没问题。”

在“金九”“银十”交替之际，记者走访北京多家4S店发现，虽然没有如期迎来“金九”，但大多数汽车销售人员仍然对冲刺“银十”抱有希望。小陈说：“整体汽车市场情况不太好，但在不少汽车品牌下调新车价格的情况下，消费者还是有一些回流趋势的。相信在政策的不断激励和新车降价的诱惑下，未来市场回暖指日可待。”

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