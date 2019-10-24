杭州余杭区：防欠薪一体化预警系统推出

本报杭州10月23日电 （窦瀚洋、王怡曦）为根治务工人员欠薪顽疾，浙江省杭州市余杭区落实工程建设领域工资支付保证金差异化缴存、用工实名管理、按月足额支付工资、委托银行代发等制度，不拖欠，不克扣；针对全区企业，建立拖欠工资“黑名单”制度，其中对长期拖欠工程款的单位不得批准新项目开工。在此基础上，余杭区人力社保局基于杭州城市大脑余杭平台，强化信息资源深度整合，创新开发出防欠薪一体化预警系统。

据悉，该系统预先录入辖区内企业信息、数据及用工资料，将这些数据与人力社保局、税务局、水务集团等系统内的欠费信息和信访、工商处罚信息等进行智能分析匹配，一旦发现异常，欠薪预警系统就会判断企业资金流出现问题并发出预警，并交办相应部门核实情况并处置。截至目前，该系统总体预警成功率为81.06%，发现欠薪处置率为100%。

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 13 版）

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