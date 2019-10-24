中国工程院院士邬贺铨：世界将迎来“5G震撼”

本报电 （记者朱竞若、王昊男）2019中关村论坛近日在京举行“5G赋能未来产业平行论坛”，海内外业内专家学者共聚一堂，畅谈产业未来。中国工程院院士邬贺铨就“5G产业与应用发展”作精彩发言。

“移动通讯大约10年发展一代，每一代峰值速率都是前一代的约1000倍。5G是4G的自然延伸，更是一场革命。”邬贺铨说：“如果说1G-4G是面向个人的，5G则是面向产业互联网的，它是增强移动宽带，低时延、广覆盖、大连接，支撑移动互联网和产业互联网的应用，推动了物联网向智能物联网发展。”

他介绍了当前5G在高清直播和工业、农业中已经落地的应用。

5G使高清晰、高精度、高动态的视频直播变得可能，让观众可以获得360度“沉浸式”视听感受。人们有理由对2020年北京冬奥会直播抱有特别期待。高清直播将在远程医疗领域大显身手，并且已有很多这方面的成功案例。

5G给玩家带来全新的云游戏体验。基于5G高可靠、低时延、高带宽特点，玩家直接在“云端”就可玩极具震撼力的大型高端游戏，“云端”直接赋能终端，激发该产业的更大活力。

5G环境下，虚拟现实技术、增强现实技术将获得空前发展，改变传统教育模式，全球优质教育资源可以得到更大程度挖掘、创新和分享。

在工业领域，5G环境下的工业互联网将在物流、建筑、冶金、化工、机械制造等领域广泛落地，实现生产流程的再造，全面推进自动化、智能化。在这方面，邬贺铨举例说，在上海首个5G+工业互联网园区内，过去，电缆对连靠有经验的技工与助手合作操作完成，现在，普通工人戴上5G AI头盔根据指令对接即可，大大提高了效率和准确性。

机器人是人工智能技术的集大成者，5G将使人类对机器人的应用能力大幅提升。比如，5G摄像头将使机器人更好模仿和学习人类动作。利用5G可以同时指挥数大批机器人协同工作，还可进一步提升其智能性。

在农业领域，装载5G摄像头的无人机可实现对田地作物的精准拍摄，结合人工智能识别技术，可准确把握农产品的品质和产量，更好对接市场。

在金融领域，金融机构可通过5G摄像头跟踪评估企业的产品、仓储等，实时了解企业情况，对接其金融需求。

5G带来的震撼超越个体在生产和生活中的体验，具有空前的广泛性和普遍性。据测算，到2035年，5G将给全球产出增加12.3万亿美元；2020-2035年将使全球GDP增加7%，新增大批就业机会。5G是网络新技术的集中体现，是当代高新技术的制高点之一，它与物联网、云计算、人工智能的融合发展正催生新业态。随着5G的全面渗透，社会发展和民生服务将不断获得新动能，数字产业化和产业数字化将成为经济和社会发展的新引擎。

(责编：杨曦、孙阳)