原标题：四季度降成本仍有数千亿红利可期

“降成本”是今年各项宏观政策的重要着力点。央行、银保监会等部门频促实体融资成本下行，财税部门也不断出台减税降费举措。《经济参考报》记者在采访中了解到，在诸多政策推动下，企业尤其是小微企业享受到了降成本的巨大红利。业内人士指出，四季度，预计更多旨在降低企业融资利率和税费的政策将进一步落实到位。按照全年减税降费2万亿元规模估算，仅税费减负就还有约5000亿元红利可期。

企业贷款利率进一步下行

“‘财园信贷通’解决了最为困扰小微企业的贷款抵押担保问题，如今我们公司的贷款利率仅为基准利率上浮30%，还不需要抵押担保。融资成本比之前降低了很多，小微企业的负担大大减轻了。”江西北陆服饰股份有限公司董事长钟荣福对《经济参考报》记者表示。

他所提到的“财园信贷通”，是江西省为切实解决中小微企业融资难题而创立的一种融资新模式，由财政资金出力，为有一定税收贡献但达不到银行现有贷款条件的中小微企业发放一年期、无抵押、无担保的流动资金贷款，贷款利率上浮不超过基准利率30%，贷款额度不超过1000万元。

“公司的成长离不开银行帮扶与政策支持。”钟荣福表示，近五年来北陆服饰营收从2965万元上涨至7563万元，净利润由54万余元扩大为1093万余元。

今年以来，央行运用多种方式疏通货币政策传导渠道，进一步降低企业融资成本。数据显示，更多的企业尤其是小微企业享受到了降成本的政策红利。从融资成本来看，今年前8个月，新发放小微企业贷款利率为6.8%，比去年全年平均水平下降0.59个百分点。

以小微企业聚集的浙江省台州市为例，9月，台州全市银行业人民币加权贷款利率、普惠口径贷款利率分别为6.90%、7.47%，分别同比下降0.73和0.51个百分点，比全省多降0.48、0.12个百分点。记者还了解到，中国人民银行台州市中心支行对银行业金融机构分类别提出具体降成本目标，每月监测，约谈降成本工作成效不明显的机构，并将降成本工作作为年度综合考核评价一票否决项。

伴随着利率市场化的推进，企业贷款利率隐性下限也在打破。央行货币政策司司长孙国峰此前介绍，截至9月末，已有占比达8%的银行贷款利率比LPR（贷款基准利率）低50个基点以上。这意味着这部分贷款利率低于同期LPR至少11.9%，打破了原来贷款基准利率0.9倍的隐性下限（即在贷款基准利率基础上下浮幅度不超过10%），企业“融资贵”问题得到进一步缓解。

1.5万亿减税降费成效明显

“仅增值税留抵退税一项政策，就给我们带来了实打实的资金流。”东风乘用车公司一位高管介绍说，2018年企业享受到了2.56亿元的增值税留抵退税，为企业带来更加宽裕的流动资金。他表示，国家出台大规模减税降费政策，税务部门到公司开展“一对一”纳税服务，了解企业生产情况，对正处于转型阶段的东风乘用车公司而言，是一场“及时雨”。

今年前8个月，我国减税降费规模超1.5万亿元，惠及亿万市场主体。不仅促进了企业减负、居民增收和就业增加，还有效激发了市场活力，为对冲经济下行压力、做好“六稳”、保持经济运行在合理区间发挥了重要支撑作用。

财政部税政司一级巡视员徐国乔在财政部三季度发布会上表示，减税降费是今年我国积极财政政策的头等大事，目前减税降费五个方面的具体措施均已顺利出台和实施，运行平稳有序。“在各有关方面的共同努力下，目前各项减税降费措施落实有力，效果正在逐步显现。”

徐国乔表示，目前初步实现了制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增的“三个确保”要求。具体来看，减税降费坚持普惠性减税与结构性减税并举，聚焦减轻小微企业税负，重点支持了民营和小微企业发展。企业减税红利再投资比例上升，有力促进了企业加大研发投入。在减税降费等多重因素作用下，全国居民人均可支配收入增加，居民消费活力提升。

数千亿降成本红利仍可期

业内指出，预计四季度更多旨在降低企业融资利率和税费的降成本政策会进一步落实到位。整体估算，按照全年2万亿元减税降费计算，仅税费减负就还有约5000亿元规模红利可期。

央行将继续通过改革方式促进贷款的实际利率下行。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示：“‘宽货币’虽然还有空间，但重要的是‘宽信用’。要进一步深化利率市场改革，以改革完善LPR形成机制为重点，进一步疏通货币政策传导机制，让流动性更有效率、更精准地进入实体经济。”

中国银行保险监督管理委员会副主席祝树民日前也表示，接下来，银保监会将在2018年的基础上巩固小微企业贷款利率的下降成果，遵循商业可持续和“保本微利”的原则，将国家优惠政策充分体现到企业融资成本中。

“目前，监管部门已将普惠型小微企业贷款不良率容忍度放宽至不高于各项贷款不良率3个百分点，给银行保险机构吃下了一颗定心丸。下一步，应尽快将相关政策落实到监管评级等方面。”董希淼说。

10月16日召开的国务院常务会议对落实落细减税降费作出进一步部署，明确提出确保制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增，进一步治理违规涉企收费，并就落实增值税留抵退税分担机制、研究对制造业重点行业加大研发费用加计扣除比例等作出部署。

据测算，全年减税降费总额将超过2万亿元。“从截止到目前的实施情况来看，全年减负量，还会比预计多一些。”徐国乔说，下一步，财政部将加强与各有关部门协同配合，继续密切关注各行业税负变化，及时研究解决企业反映的突出问题，确保减税降费措施落实到位。同时，将对政策的实施效果进行评估，并根据评估的结果完善有关政策措施，推动减税降费政策发挥更好的效益。

中国财政科学研究院研究员王泽彩对《经济参考报》记者表示，四季度，就积极财政政策的发力点而言，继续做好减税降费是重点。要兑现一揽子减税降费政策，营造宽松经济发展环境措施，实现经济可持续增长。同时，必须正确处理好收入“应收尽收、不收过头税”，采取非常规措施积极挖潜增收，确保财政收入完成年初目标，将“保工资、保运转、保民生”作为四季度财政工作重中之重。

(责编：杨曦、孙阳)